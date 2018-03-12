Black Panther, Dünya Genelinde 1 Milyar Dolar Hasılat Yaptı

Marvel'ın son harikası Black Panther, gişede fırtınalar estirmeye devam ediyor. Marvel Sinematik Evreni'nin en iyi ikinci, tüm zamanların ise en iyi beşinci açılışını gerçekleştiren film, üç hafta sonunda 1 milyar dolar hasılat yapmayı başardı.

Ryan Coogler'ın yönettiği Black Panther, Marvel'ın ilk siyahi kahraman filmi olarak dikkat çekmişti. Sadece ilk üç gününde dünya genelinde 360 milyon dolar hasılata erişen film, şimdiden efsaneler arasına ismini yazdırmayı başardı.

Başrollerinde Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o ve Letitia Wright gibi birbirinden başarılı isimlerin olduğu Black Panther, ülkemizde de büyük bir ilgi görmüştü.

Black Panther Hız Kesmiyor

2018'in en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Black Panther, vizyondaki üçüncü haftasında da rakip tanımıyor. Dünya genelinde 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak tarihi bir kilometre taşını daha geride bırakan film, Disney imzalı Star Wars: The Last Jedi'yi de geçmeyi başardı.

Dördüncü haftasına da gişe lideri olarak giren Black Panther, 18 filmlik Marvel Sinematik Evreni'nde bunu başarabilen ilk yapım olarak dikkat çekiyor. Şubat ayı en iyi açılış rekorunu da Deadpool'un elinden alan film, 1 milyar dolara barajını aşarak The Avengers'ın ardından en yüksek ikinci gişe hasılatı yapan ikinci Marvel filmi oldu.

Black Panther Fragmanı: