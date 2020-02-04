BlackBerry Akıllı Telefonlar Yolun Sonuna Geldi

Telefon pazarının büyük bir dönüm noktasını oluşturan BlackBerry için akıllı telefon dönemi sona eriyor. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada akıllı telefonların artık üretilmeyeceği ve satılmayacağı doğrulandı.

Blackberry Mobile'ın sosyal medya hesabından kullanıcılarını bilgilendiren üst şirket TCL, 2016 yılında BlackBerry'nin akıllı telefon oluşturma ve satma haklarını güvence altına almıştı. Kendine özgü fiziksel klavye barındıran Android modelleri sunan BlackBerry yine de pazara tutunamadı.

"TCL Communication'ın 31 Ağustos 2020 itibarıyla artık BlackBerry markalı mobil cihazlar satmayacağını belirtmekten pişmanlık duyuyoruz. TCL Communication'ın yeni BlackBerry mobil cihazlarını tasarlama, üretme veya satma hakkı olmayacak."

BlackBerry KEYone, Motion, KEY2 ve KEY2 LE gibi telefonların piyasaya sürülmesiyle telefon pazarında farklı bir konsepte giriş yapan BlackBerry, fiziksel bir klavye ile getirdikleri yeni tasarımıyla ilginç karşılanmıştı. Ancak ne yazık ki geçmiş günlerden kalma tasarımların nostaljisi, BlackBerry gemisini kurtarmak için yeterli olmadı.