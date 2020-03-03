Blackshark 3 Aksesuarları Tanıtıldı

Blackshark, bugünkü etkinlikte Black Shark 3 ve 3 Pro oyuncu telefonlarının yanı sıra bu telefonlar için tasarlanmış aksesuarları tanıttı. Blackshark Gamepad 3.0, Bluetooth Gaming Headset ve Clip-on Fan (akıllı telefonlar için harici soğutma fanı) Black Shark 3 serisi ile birlikte tanıtıldı. Blackshark’ın yeni aksesuarlarının detayları haberimizde.

Blackshark, bugün düzenlediği etkinlikte gecenin yıldızları Black Shark 3 oyuncu telefonu ile birlikte bu telefonlar için dizayn edilmiş aksesuarları tanıttı.

Blackshark Gamepad 3.0

Gamepad, Blackshark ile birlikte piyasaya sürülen Blackshark Gamepad 1.0 ve Blackshark 2 ile piyasaya sürülen Gamepad 2.0’dan sonraki üçüncü nesil model. Gamepad 3.0, öncekiyle neredeyse aynı tasarıma sahip. Tasarım, daha iyi kavrama hissi sağlamak ve ergonomiyi geliştirmek için iyileştirilmiş. Düğmeler öncekiyle aynı biçimde (6 eksenli somatosensori oyun kontrolü ile birlikte üstte bir joystick) yerleştirilmiş. Ayrıca ayarlanabilir dört oyun düğmesi mevcut. Alt kısımda Bluetooth’u etkinleştirmek için kullanılan bir işlev düğmesi de bulunuyor. Bluetooth’ın etkin olduğunu gösteren düğmenin üzerinde bir gösterge ışığı mevcut.

Bluetooth Gaming Headset

Bluetooth Gaming Headset, Blackshark’ın ilk kablosuz kulaklığı. 14 saate kadar müzik dinlemeye izin veren dayanıklı bir pil ömrü sunuyor. Kulaklık kullanım sırasında etkin hale gelen renkli RGB ışık efektleriyle geliyor. Bluetooth 5.0 desteğine sahip.

Blackshark Frozen Back Clip Pro

Blackshark Frozen Back Clip Pro, belki de tanıtılan en büyüleyici çevre birimi. Cihaz bir yarı iletken soğutma çipi, zırhlı bir gövde tasarımı, RGB ışık efekti kullanıyor ve Apple ve yaygın Android modellerle uyumlu. Bluetooth uzaktan kontrolü destekliyor ve çoklu donanım ayarlamalarını destekliyor. Frozen Back Clip Pro’nun soğutma gücü 9W’a ulaşıyor ve ısı yayılımı 11000m2. Blackshark, ısınan bir cihazı 1 dakika içerisinde 14 santigrat dereceye kadar soğutabileceğini iddia ediyor.

Fiyatlara gelirsek, Black Shark Frozen Back Clip Pro, 25 dolar; Black Shark Gamepad 3.0, 28 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bluetooth oyun kulaklığının fiyatı henüz duyurulmadı.