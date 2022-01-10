Dark Souls Benzeri Oyun Bleak Faith: Forsaken Oynanış Videosu Çıktı

Bleak Faith: Forsaken oynanış videosu paylaşıldı. Dark Souls benzeri yapım için yayımlanan video, oyunun grafikleri, atmosferi ve oynanış mekaniği hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Dark Souls alternatifi video oyunu hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Bleak Faith: Forsaken Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Archangel Studios tarafından geliştirilen Bleak Faith: Forsaken isimli video oyununa ilişkin yeni bir video yayımlandı. YouTube isimli popüler video paylaşım hizmeti üzerinden paylaşılan oynanış videosu, merak içerisinde beklenen yapımın grafikleri, atmosferi ve oynanış mekaniği hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.

1 dakika 45 saniye uzunluğundaki videoya baktığımızda Bleak Faith: Forsaken'ın Dark Souls isimli rol yapma oyununa oldukça benzediğini görüyoruz. Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan video oyunu, üçüncü şahıs bakış açısına sahip.

Bleak Faith: Forsaken, özellikle Dark Souls serisini seven oyuncular tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. 1 dakika 45 saniye uzunluğundaki video, çoğu oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Heyecan seviyesinin önemli ölçüde artmasını sağlayan oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Açık dünya temasına sahip rol yapma oyununda eşsiz müzikler eşliğinde boss savaşlarının yer alacağı belirtildi. Kaliteli grafikler ve oynanış sistemi ile dikkat çeken video oyununun oldukça zor bir yapıya sahip olması bekleniyor.

Bleak Faith: Forsaken Çıkış Tarihi

Dark Souls benzeri Bleak Faith: Forsaken, 2022 yılının ikinci çeyreğinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek. Oyun şu anda ön sipariş verilemiyor. Bleak Faith: Forsaken isimli yapımı Steam üzerinden istek listenize ekleyebilirsiniz. Böylelikle söz konusu RPG oyunu, piyasaya sürüldüğü zaman haberdar olabilirsiniz.

Bleak Faith: Forsaken Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-6100 ya da AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti veya AMD R7 265

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 60 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için GeForce GTX 750 Ti veya AMD R7 265 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise Intel Core i3-6100 ya da AMD FX-6300 isteniyor.

Bleak Faith: Forsaken oynanış videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dark Souls alternatifi RPG oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.