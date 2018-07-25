Blockchain Şirketi Tron, BitTorrent'i Satın Aldı

Bir Blockchain şirketi olan Tron, dosya paylaşım hizmeti BitTorrent'i satın aldığını açıkladı. Satın almanın 126 milyon dolar karşılığında tamamlandığı belirtiliyor.

BitTorrent ilk olarak 2004 yılında ABD’de kurulmuştu ve kısa zamanda dosya paylaşımı alanında sembol isimlerden biri haline gelmişti. Yakın zamanda çıkardığı BitTorrent Now uygulamasıyla video ve müzik alanına odaklanan şirket, dünya genelinde BitTorrent’i kullanan toplam 100 milyon kullanıcı olduğunu belirtti.

BitTorrent konuyla ilgili açıklamasında, “Şu ana kadar yaptıklarımızla ilgili bir plan değişikliğimiz yok. Sağladığımız servislerde de herhangi bir değişim olmayacak. Kripto para madenciliğiyle ilgili olarak şu anda ya da gelecekte bir şey planlamıyoruz.” dedi.

Buna göre BitTorrent kullanıcıları bu satın alımdan etkilenmeyecek. Kullanıcılar, herhangi bir ücret ödemeden BitTorrent uygulamalarını kullanmaya devam edebilecekler.

Tron’un kurucusu Justin Sun bu satın alma anlaşmasıyla birlikte firmasının, dünyanın en büyük, merkezi olmayan internet ekosistemi haline geldiğini söyledi.