BluTV'nin Popüler Dizisi Masum, Netflix Bünyesine Katıldı

BluTV'nin orjinal dizisi Masum, Netflix bünyesine katıldı. Eğer Netflix üyesi iseniz Masum dizisini rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Doğan Holding bünyesi altında kurulan BluTV'nin popüler olmasındaki en büyük sebep 2017 yılında yayınlanan Masum dizisi olmuştu. Güçlü oyuncu kadrosuyla duyurulan dizi, mükemmel bir fragmanla adeta şahlanmıştı. Dizinin fragmanına hayran kalan izleyiciler, sırf Masum dizisini izlemek için BluTV'ye abone olmuştu. İzleyiciler tarafından çok beğenilen Masum dizisi şaşırtıcı bir şekilde dünyanın en büyük platformu Netflix'e katıldı.

BluTV'nin yaptığı hamle gerçekten çok şaşırtıcı görünüyor. Çoğu BluTV kullanıcısı sırf Masum dizisini izleyebilmek için abone oldu. Platformun en sevilen dizisinin Netflix'e satılması BluTV adına kötü sonuçlar doğurabilir. Hali hazırda kullanıcı kaybetmeye devam eden platform, bu hamleyle birlikte daha çok kullanıcı kaybedecektir.

Netlix üyeliğine sahipseniz; Masum dizisini kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum.2017 yılında yayınlanan Masum dizisinin yönetmenlik koltuğunda Seren Yüce yer alıyor. Başrollerinde ise Haluk Bilginer, Nur Sürer gibi isimler yer alırken, ayrıca Leyla ile Mecnun dizisinden tanıdığımız Ali Atay ve Serkan Keskin de yer alıyor. Dizi emekli bir polisin ailesinin başından geçen sırlarla dolu bir cinayeti anlatıyor.