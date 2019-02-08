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  4. BluTV ve Amazon İşbirliğiyle Türk Dizileri Avrupa’ya Taşınıyor

BluTV ve Amazon İşbirliğiyle Türk Dizileri Avrupa’ya Taşınıyor

BluTV Amazon Prime Video İş Birliği
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

Yakın zamanda Türk dizisi Masum ile ilgili olarak yaptığı Netflix anlaşmasıyla dikkat çeken BluTV, şimdilerde bir başka uluslararası dijital yayıncılık devi Amazon Prime Video ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Bu anlaşmayla birlikte, yaklaşık 4 milyon kullanıcısı bulunan BluTV, Prime Video Channels’ın Almanya ve Avusturya’daki yayınlarına dahil oldu. 

Bu da demek oluyor ki, Masum, 7Yüz, Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da ve Bozkır gibi yapımlar başta olmak üzere Türk televizyonlarının en çok izlenen dizileri ve filmleri, Almanya ve Avusturya’da Amazon Prime Video Channels üzerinden izlenebilecek.

Amazon Prime Video ile yapılan iş birliğinin önemine dikkat çeken BluTV’nin kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, "Türk içeriğinin dünyadaki 1 numaralı platformu olma vizyonumuza doğru bir adım daha atmaktan gurur duyuyoruz. BluTV, Amazon ile yaptığı işbirliği sayesinde, Almanya ve Avusturya’da Türkçe konuşan 3,5 milyon kişi için çok daha rahat erişilebilir olacak." diye konuştu.

Almanya ve Avusturya’daki Amazon Prime üyeleri, BluTV’ye abone olarak Türk dizi ve filmlerine bilgisayarlarından, tabletlerinden, mobil platformlardan, akıllı televizyonlardan ve Amazon Fire cihazlarından erişebilirler.

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