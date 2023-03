BluTV ve Warner Bros. Anlaşması Duyuruldu: HBO İçerikleri BluTV'ye Geliyor!

BluTV, Türkiye'nin lider yerli online video platformu ve dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketi Warner Bros. Discovery, işbirliklerini genişletiyor.

Bu anlaşma kapsamında BluTV ve Warner Bros. Discovery, çocuk kanalları Cartoon Network ve Boomerang'ın platforma eklenmesini duyurdular. Ayrıca HBO dizileri de BluTV'de izlenebilecek.

BluTV üyeleri, dünya çapında rekor kıran HBO dizisi The Last of Us'ın keyfini çıkarırken, yılın geri kalanında da White House Plumbers, The Idol ve True Detective: Night Country gibi HBO'nun yeni dizilerini Amerika yayınından hemen sonra izleyebilecekler. Ayrıca Game of Thrones, The Sopranos, Sex and the City, Chernobyl ve Entourage gibi HBO’nun global üne sahip daha pek çok dizisi de platformda yerini alacak.

Sevilen HBO İçerikleri Artık Türkçe Olarak BluTV'de

Çocukların severek takip ettiği Cartoon Network ve Boomerang kanalları ile Teen Titans Go!, Kafadar Ayıcıklar ve Örümcek Lucas gibi içerikler de minik izleyiciler için BluTV’de olacak. Bu sayede aileler de çocuklarıyla birlikte BluTV keyfini çıkarabilecekler. Genişletilen anlaşmayla birlikte Warner Bros. Discovery'nin Tamirat_Tadilar, Altın Peşinde, Ağır Yaşamlar ve Hayalimdeki Ev gibi sevilen programlarına sahip geleneksel kanal portföyü de BluTV’de izlenilebilecek. Bu programlar, BluTV'nin geniş kitlelere hitap etme stratejisine katkıda bulunacak.

BluTV ve Warner Bros. Discovery arasındaki iş birliği, dijital yayın sektöründe bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu ortaklık, BluTV'nin yerli ve global içeriklerle zenginleşmesine ve Türkiye'de dijital yayıncılık alanında lider konumunu daha da güçlendirmesine yardımcı olacak.