Boeing’den '737 Max'ler Hakkında Önemli İtiraf!

ABD’li uçak üreticisi Boeing’in 737 Max model yolcu uçakları geçtiğimiz aylarda iki farklı ölümcül kazaya karışmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda kazalara bir yazılım probleminin yol açtığı tespit edilmişti. Şimdi ise Boeing’den bu konuda çarpıcı bir itiraf geldi.

737 Max tipi uçaklarda, uçağın ekseni ile hava akımının doğrultusu arasındaki açıyı belirleyen hücum açısı sensörlerindeki uyuşmazlıkları haber veren yazılımda sorun olduğu belirlenmişti. Boeing’in itirafına göre ise, bu uçakların ilk teslimatları yapıldıktan sonra (yaklaşık 1 yıl önce) Boeing’in bu yazılım sorunundan haberi vardı.

Boeing, başlangıçta söz konusu alarm sistemini standart özellik olarak kontrol yazılımına eklemeyi planladıklarını fakat teslimatlar başladıktan sonra sistemin, tercihli olarak satılan ilave bir gösterge donanımıyla birlikte çalışabileceğinin fark edildiğini açıkladı. Yani Boeing 737 Max’lerde ek ücret karşılığında opsiyonel olarak sunulan bir güvenlik özelliği eğer standart donanım olarak sunulsaydı, muhtemelen her iki ölümcül kazanın da önüne geçilebilirdi.

Boeing yetkilileri, problemin uçuş güvenliğine ve uçağın işleyişine büyük bir etkisi olmayacağını değerlendirdikleri için acil müdahale etme gereği duymadıklarını, problemi gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle çözmeyi planladıklarını söyledi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise, ilk kazanın yaşandığı Ekim 2018’e kadar Boeing'in söz konusu yazılım problemi hakkında kendilerini bilgilendirmediğini açıkladı.

Boeing 737 Max Krizi Nasıl Ortaya Çıktı?

Endonezya'da Lion Air'e ait 'JT 610' sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği bu kaza, Boeing 737 Max 8 tipi bir uçağın ilk ölümcül kazası olmuştu.

Bu kazadan yaklaşık 5 ay sonra ise Boeing 737 Max 8’in ikinci ölümcül kazası yaşanmıştı. Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş ve uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya’daki kazadan hemen sonra Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke Boeing 737 Max tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçaklara kapatmıştı.

Kazaların Sebebi Neydi?

Yapılan incelemeler sonucunda her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasında veri uyuşmazlığı yaşandığı ve Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi (MCAS) adı verilen bir otomatik kontrol sisteminin devreye girerek uçakları yanlış yönlendirdiği ifade edilmişti.

Boeing’in Max serisi uçaklarında motorların yeniden konumlandırılması ve daha yüksek itiş gücü, yukarı doğru bir yükselme momentine neden oluyordu. Yani uçağın burnu zaman zaman istemsizce yukarı doğru yönelebiliyordu. MCAS sistemi de, uçağın burnu istemsizce yukarı doğru yöneldiğinde burnun tekrar aşağı doğru yönlendirilmesini ve bu sayede uçağın düz konumunda kalmasını sağlıyordu.

Yaşanan her iki ölümcül kazada da uçak aslında düz bir konumda ilerlese bile, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığı nedeniyle MCAS sistemi uçağın burnunun havaya kalktığını sanıyor ve sürekli olarak uçağın burnunu gereksiz bir şekilde aşağı indiriyordu. Üstelik MCAS sistemi uçağın burnunu aşağıya doğru eğerken pilotlar hiçbir şekilde bunu önleyemiyor ve uçağın kontrolünü tam olarak ele alamıyordu. Çünkü Boeing, MCAS sistemini otomatik bir sistem olarak pilotlardan bağımsız şekilde tasarlamış ve bu sisteme uçağın kontrolüyle ilgili tam yetki vermişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda yaşanan sorunları önlemek için, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.