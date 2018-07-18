Bohemian Rhapsody Filminin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Rock müziğinin erkek kraliçesi Freddie Mercury’nin hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan Bohemian Rhapsody filminin ikinci fragmanı yayınlandı. Queen efsanesini Mr.Robot dizisiyle tanınan Rami Malek canlandırıyor.

Mayıs ayında yayınlanan ilk fragmandan sonra büyük bir heyecan fırtınasına neden olan Bohemian Rhapsody, gümbür gümbür geliyor.

Son yılların en iyi biyografik filmlerinden birisi olarak gösterilen yapım, İngiliz müzik grubu Queen’in efsanevi solisti Freddie Mercury’nin yaşam serüvenine odaklanıyor.

20th Century FOX tarafından paylaşılan yeni fragman, filme dair çok daha fazla ipucunu barındırıyor. Teaser boyunca, “We Will Rock You” ve tabii ki filme adını veren "Bohemian Rhapsody" gibi klasik eserleri duyuyoruz. Özellikle, Queen’in davulcusu Roger Taylor’ı canlandıran Ben Hardy’nin “Kaç tane galileo istiyorsun?” diye bağırması güzel bir detay olmuş.

Fragmanda, 1970’lerde kurulan Queen’in mütevazi bir yerde konser vermesinden 1985'teki efsanevi Live Aid performansına kadar olan 15 yıllık serüvenine kısa bir bakış atma şansını yakalıyoruz. Aynı zamanda Mercury’nin cinsel yaşamının ipuçlarını da aldığımız fragman, ikonik şarkıcının eski sevgilisi Mary Austin'den, Jim Hutton’a kadar yaşadığı çalkantılı ilişkileri gözler önüne seriyor. Mercury, sansasyonel cinsel hayatı nedeniyle AIDS hastalığına yakalanmış ve 24 Kasım 1991'de hayatını kaybetmişti.

Bohemian Rhapsody filminde Queen efsanesi Freddie Mercury’e, Mr.Robot’taki performansıyla sükse yapan Rami Malek hayat verecek. Emmy ödüllü oyuncuya filmde, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander ve Mike Myers gibi isimler eşlik ediyor.

BAFTA adayı ünlü yönetmen Dexter Fletcher ve Bryan Singer ikilisi tarafından yönetilen filmin senaryosunu, 3 Oscar adayı bulunan senarist Anthony McCarten kaleme aldı.

20th Century FOX tarafından dağıtılan Bohemian Rhapsody, ülkemizde 28 Kasım 2018 tarihinde vizyona girecek.