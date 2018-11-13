Booking.com CEO’sundan Türkiye Açıklaması

Yaklaşık iki senedir Türkiye’de erişime yasak olan online otel rezervasyon platformu Booking.com, yaşanan sıkıntıları çözmek adına resmi makamlarla temas halinde olduğunu açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Booking.com, Mart 2017’de Türkiye Seyahat Acentaları Birliği - TÜRSAB'ın haksız rekabet nedeniyle açtığı dava sonucu ülkemizdeki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

Türk kullanıcılar Booking.com’a girdiklerinde, “Şimdilik Türkiye'de bulunan müşterilerimiz bizimle maalesef sadece yurt dışı tesisler için rezervasyon yapabiliyor. Size hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız sıkıntıdan dolayı özür diler ve Booking.com'la ilişkinizin devamını dileriz” yazısıyla karşılaşıyorlar.

Otel rezervasyon hizmeti alanında dünya lideri olan platform, Türkiye’de yeniden hizmet verebilmenin yolunu arıyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Süddeutsche Zeitung 12. Ekonomi Zirvesi'ne katılan Booking.com'un Başkanı ve CEO'su Gillian Tans, “Türkiye’deki hizmetlerimizde yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmeye yönelik Türk hükümetiyle temas halindeyiz. Umarım yakın gelecekte vergi konusunda bir çözüm buluruz” dedi.

Booking.com’a yöneltilen eleştirilerin kalbinde, Türkiye’de vergi ödememesi bulunuyor. Bu konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tans, “Booking.com Hollandalı bir şirkettir ve Türkiye dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yerel yasalara ve tüm ulusal ve uluslararası vergi yasalarına uymaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Booking.com için önemli bir pazar olduğunun altını çizen Tans, Türkiye’de kendileri ile çalışan Türk işletmelerin olduğunu söyledi.

Türk müşterilerin yeniden yurt içi seyahatlerine yardımcı olarak, bu işletmelere daha fazla iş getirmek istediklerini belirten Booking.com CEO’su, Türkiye’de yeniden hizmet verebilmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.