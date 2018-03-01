Booking.com ve Google'a Reklam Cezası Kesildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Türkiye’de yayınladıkları reklamlar sebebiyle internetin iki büyük şirketi Booking.com ve Google’a reklam cezası kestiğini açıkladı.

Yakın zaman önce Reklam Kurulu, çeşitli internet tabanlı şirketlerin verdikleri reklamları incelemeye aldıktan sonra ceza kesmişti. Kesilen cezaları yargıya taşıyan şirketlerin şikayetlerini incelemeye alan mahkeme, itirazları reddetti. İtirazların mahkemeden dönmesinin ardından Reklam Kurulu, cezaları uygulayacağını duyurdu.

Öncelikle Bakanlık, Booking.com’un 2016 yılında sitesinde yer alan, “Booking.com olarak bilgilendirici, kullanıcı dostu ve en iyi fiyatları garanti eden bir internet sitesi sunmayı amaçlıyoruz”, “En düşük fiyatlar”, “Booking.com, hem şehirlerde hem de deniz kenarı veya kırsal bölgelerde en iyi otel fiyatlarını garanti etmektedir” ifadelerini incelemeye başladı. Bu ifadeler için Bookingdotcom Destek Hizmetleri Ltd. Şti.’den belge isteyen bakanlık yetkilileri, ikna edici belgelerin kendilerine iletilmemesi sebebiyle internet sitesine ceza kesti.

Tanıtımlarda kullanılan ifadelerin de doğruluk payı barındırması gerektiğinin altını çizen yetkililer, tüketiciyi yanıltacak bilgilerin reklamlarda kullanılmasının yasalara aykırı olduğunu hatırlattılar. Kültür ve Turizm Bakanlığından seyahat acentesi işletme belgesi almadan www.booking.com üzerinden yurt içi ve yurt dışı konaklama tesislerinin tanıtım, rezervasyon ve satış işlemlerinin gerçekleştirildiği, komisyon sistemiyle çalışıldığı, izinsiz seyahat acenteliği faaliyetinde bulunularak ilgili mevzuata aykırı hareket edildiği belirlendi. Böylece Booking.com'un, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket ettiği kanaatine varılarak şirket hakkında, reklam durdurma cezası verildi. Şirket tarafından, cezanın iptali talebiyle açılan dava, Ankara 14. Mahkemesince reddedildi. Ayrıca Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdare Dava Dairesi de davacının istinaf talebinin reddine karar verdi.

Google’a gelen cezaysa oldukça ilginç bir sebepten kesildi. 2015 yılında çeşitli internet sitelerinde gösterilen “Ematox Colon Cleansing” isimli bağırsak temizleyici ürünün reklamında yer alan yanıltıcı ifadelerin, Google Adwords üzerinden yayınlanması sebep gösterilerek, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında reklam durdurma cezası verildi ve mahkemenin Google’ın itirazını reddetmesiyle birlikte cezanın uygulanacağı söylendi.