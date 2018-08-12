Borsadan Çıkma Açıklamasından Sonra Elon Musk’a Dava Açıldı

Elon Musk’ın Perşembe günü Twitter’dan yaptığı açıklamada, Tesla’nın borsadan çekilebileceği yönünde ifadeler kullanması başına dert açtı. Bu açıklaması nedeniyle Elon Musk’a dava açanlar, Elon Musk'ın açıklamasının Tesla hisselerinin gereksiz değer kazanmasına yol açtığını ve bu durumun borsa kanununa aykırı olduğunu savunuyor.

Elon Musk açıklamasında, şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini ifade etmişti. Açıklamanın hemen ardından Kalman Isaacs ve William Chamberlain adlı kişiler, ABD'de San Francisco Federal Bölge Mahkemesi’nde Elon Musk’a ayrı ayrı davalar açtılar.

Davaların gerekçesi ise menkul kıymetler piyasalarını düzenleyen federal kanunlara aykırı bir şekilde, Elon Musk’ın açıklamalarının Tesla hisselerinde ani bir artışa sebep olması. Davacılardan Isaacs, Musk'ın bu açıklamasıyla, şirketin hisselerindeki düşüşten kazanç sağlamak amacıyla açığa satış yapan yatırımcıların zarara uğradığını iddia ediyor.

Musk’ın, gerçekleşmesi durumunda toplamda 72 milyar dolara mal olacak geri çekme operasyonuna ilişkin açıklaması sonrası, Tesla’nın Nasdaq Borsası’nda işlem gören hisselerinin değeri %11 artışla 380 dolara kadar yükselmişti. Nasdaq Teknoloji Endeksi de spekülatif dalgalanmalardan dolayı Tesla hisselerinin işlemlerini 1,5 saat boyunca durdurmuştu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk'ın olası bir çekilmeyi önceden haber verdiği Twitter mesajı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Daha önceki açıklamalarında, borsada açığa satış yapan yatırımcıların Tesla hakkındaki negatif propagandasından şikayetçi olduğunu belirten Musk, bu nedenle şirketi tekrar tamamıyla özel hale getirmenin önemli olduğunu söylemişti. Musk, Tesla’yı tamamıyla özel hale getirmenin, borsadaki değer dalgalanmalarının ve çeyrek yıl hedeflerini tutturma kaygısının yaratacağı baskıyı da ortadan kaldıracağı görüşünü savunmuştu.