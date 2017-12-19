Bosch'tan Kripto Paraya Devasa Yatırım

2017’nin en çok konuşulan konularının başında gelen Bitcoin ve kripto para birimleri, artık kendilerine iyiden iyiye yer bulmuş durumdalar. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de bugün itibarıyla Bosch’un yüksek miktarda IOTA alması oldu.

2008 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz sırasında Satoshi Nakamoto imzasıyla dokuz sayfalık bir PDF dosyası yayınlanmış ve blockchain teknolojisi kullanan para birimi Bitcoin ilk kez böyle duyurulmuştu. 2008’den sonra sakince yükseliş gösteren kripto para birimi, aynı teknolojiyi kullanan başka girişimleri de yanına alarak, 2017 içerisinde on beş kattan daha fazla değer kazanmıştı. Bitcoin ile birlikte farklı teknolojik gelişmeler sunan Ethereum, ZCash, Ripple ve Litecoin gibi diğer sistemler de büyük artışlar yaşamışlardı.

Blockchain kullanan sistemler arasında en çok dikkat çeken girişimlerden bir diğeri de IOTA olmuştu. Yakın zaman önce alınıp satılmaya başlanan IOTA, blockchain teknolojisinden ziyade Internet of Things alt yapısını kullanmasıyla dikkat çekmiş ve birçok yatırımcının, şirketin radarına girmişti. Yakın zaman önce Microsoft ile anlaştığı haberlerinin yalanlanmasının ardından düşüşe geçen IOTA, bugün gelen sürpriz bir haberle eski günlerine tekrar döndü.

Hepimizin bildiği teknoloji ve mühendislik firması Bosch’un da üst şirketi olan Robert Bosch Venture Capital GmbH (RBVC), yaptığı resmi açıklamayla ciddi miktarda IOTA aldığını duyurdu. Geliştirdiği beyaz eşyalarda uzun süredir Internet of Things teknolojisine yer vermeye çalışan ve bu konuda araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan şirket, böylece yatırımdan ziyade IoT teknolojisini desteklemek için de küçük bir girişim yapmış oldu.

Bosch’un satın alım yaptığının açıklanmasının ardından IOTA gün içinde yüzde yirmiye yakın değer kazanırken, önümüzdeki günlerde değerinin iki kat daha artmasının beklendiğine dair yorumlar da yapıldı.