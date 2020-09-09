İşi Uzmanına Bırakın: Bose QuietComfort Earbuds Sızdırıldı

Son zamanlarda tam kablosuz kulaklık pazarında sertleşen bir rekabete tanıklık ediyoruz. Ses ürünleri alanındaki uzmanlığı ve kalitesi ile yakından tanınan Bose, yeni bir tam kablosuz kulaklık ile pazarın altını üstüne katabilir. İşte Bose QuiteComfort Earbuds özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen tüm detaylar!

Bose QuiteComfort Earbuds Çıkış Tarihi: Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir video ile birlikte QuiteComfort Earbuds gün yüzüne çıkmış oldu. Yeni model son zamanların trend özelliği olan aktif gürültü engelleyici özelliğine sahip bir tam kablosuz kulaklık olarak öne çıkıyor.

Hemen aşağıda görebileceğiniz bu video Harvey Norman'ın internet sitesinde - ki kendisi bir perakendecidir - keşfedildi. O süreçte Bose bu videoyu kaldırsa da pek çok kullanıcı zaten cihazına indirmişti.

Bu videodan yola çıkarak yeni modelde övülen bir ses kalitesine ek olarak bu kaliteyi uzun uzun deneyimleyebilmeniz altı saatlik bir batarya ömrü yer alacak. Ayrıca modelin tere ve suya karşı dayanıklı bir tasarımla ve telefon konuşmaları için özel olarak tasarlanmış bir mikrofon kurulumu ile geleceği de görülüyor.

AirPods Pro'nun mevcutta yalnızca Sony WF-1000XM3 gibi rakiplerinin olduğunu göz önüne alırsak rekabetin kızışacağını düşünebiliriz. Öte taraftan Bose'un yüksek kaliteli kulaklıkları tabii ki uygun bir fiyat etiketi ile gelmiyor.

QuiteComfort Earbuds'ın 299 dolar gibi bir fiyat etiketi ile satışa sunulmasını bekleyebiliriz. Bu fiyat, AirPods Pro'dan yaklaşık 50 dolar daha pahalı.

Şu aşamada yeni modelin fiyatlandırma bilgisi, tam teknik bileşenleri ya da çıkış tarihi ne olarak bilinmiyor ancak ilerleyen dönemlerde daha net sızıntılar ile karşılaşmayı bekliyoruz. Bu arada sızdırılan videoyu hemen aşağıdan izleyebilirisiniz.

Peki siz Bose QuiteComfort Earbuds hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model AirPods Pro'ya rakip olabilecek mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.