Bose Uyku Sorununuzu Kulaklıkla Çözüyor: İşte Sleepbuds II

Bose tarafından geçtiğimiz sene satışa sunulan Sleepbuds, kullanıcıların gece boyu kaliteli ve düzenli bir uyku uyumasına destek olmayı hedefliyor. İlk modelde istediği başarıyı yakalayamayan şirket, şimdi yeni bir atılım yaptı ve Sleepbuds II ile karşımıza çıktı. Peki yeni model kullanıcılara neler sunuyor?

Sleepbuds II Özellikleri

6 Ekim tarihinden itibaren 249 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan model gerçekten hafif bir yapıya ve herkesin kulağını tam olarak kaplamayı hedefleyen başarılı bir ergonomik tasarıma sahip.

Tabii modelin ana hedefi gece boyu kaliteli bir uyku deneyimi yaşamanıza destek olmak ve bu noktada komşularınızdan, sokak trafiğinden, köpeklerden ya da gecenin geç saatlerinde oluşabilecek diğer gürültülerden korunabilmeniz adına genişletilmiş bir dinleme listesine sahip.

Diğer modelde de olduğu gibi tek amacı uyku düzeninizi korumak olan bu ürüne 249 dolar ödemek biraz anlamsız gelebilir ancak Bose, bu ürün için gerçekten zahmetli bir araştırma süreci ve yoğun mühendislik çalışmaları gerçekleştirdiğini söylüyor. Nitekim Sağlık Bölümü Başkanı Steve Romine yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

" Bose Sleepbuds II, tescilli gürültü maskeleme teknolojimizdeki en güncel gelişmelerden faydalanıyor çünkü gürültüyü kapatmak - onu iptal etmek değil - uyumak için daha uygun şartlar yaratıyor."

Peki siz Sleepbuds II hakkında ne düşünüyorsunuz? Tek işlevi uyku düzenlemek olan bu ürüne ülkemiz kuru ile 2.000 TL'e yakın bir para verir miydiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.