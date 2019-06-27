Breaking Bad’in Sonrasını Anlatacak Filmden Yeni Detaylar

Televizyon tarihinin kült yapımları arasında yer alan Breaking Bad, bir kez daha sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce yaptığımız haberde, AMC’nin Breaking Bad’e dayanan bir film üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Gelen yeni bilgilere göre, söz konusu film dijital yayın platformu Netlifx’te yayınlanacak.

Jesse Pinkman ve Walter White gibi iki müthiş karakteri hayatımıza sokan Breaking Bad, 5 sezonluk macerasının ardından 2013 yılında ekranlara veda etmişti. Aradan geçen 6 yıla rağmen hala unutulmayan efsanevi seri, milyonlarca insanın kalbinde çok özel bir yere sahip.

Breaking Bad’in yaratıcısı Vince Gilligan’ın, ikonik seriye dayanan iki saatlik bir film projesi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Gilligan, filmin hem senaryosunu yazacak hem de yönetmenliğini üstlenecek.

Gelen ilk haberler, söz konusu filmin “kaçırılmış bir adamın özgürlük arayışını anlatacağı” yönündeydi. Burada bahsedilen adamın, Aaron Paul’un hayat verdiği Jesse Pinkman karakteri olduğunu söylemeye gerek yok sanırım.

Söz konusu film, orijinal Breaking Bad'in sonrasında yaşananları gözler önüne serecek. Çekimler, geçtiğimiz şubat ayında Duke City’de başlamıştı.

Paul’un, kendisine Emmy ödülü kazandıran kült rolüne geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Peki ya Bryan Cranston?

Seride Walter White, nam-ı diğer Heisenberg karakterini canlandıran Cranston, katıldığı bir talk show programında yaptığı açıklamada, dizide yer alıp almayacağını bilmediğini ancak; Vince Gilligan isterse kesinlikle filmde rol alacağını belirtti.

Breaking Bad’in harika bir hikayeye sahip olduğunu söyleyen başarılı aktör, “Birçok insan, hikayenin ucu açık bırakılan kısımlarının doldurulmasını istiyor. Bazı karakterlerin yolculuğu henüz tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Bu arada Paul ve Cranston’ın kişisel Twitter hesaplarından aynı anda sepya tonunda iki tane eşek fotoğrafı paylaştığını da söylemeden geçmeyelim. Her ikisinin paylaştığı fotoğrafta da “Soon” yani “Yakında” ifadesinin bulunması, efsanevi ikilinin yeniden bir araya geleceğinin işareti olabilir.

Breaking Bad’in sonrasını anlatacak film, hem Netflix’te hem de AMC’de yayınlanacak; ancak bunun için ne kadar beklememiz gerektiğini henüz bilmiyoruz. Filme dair yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!