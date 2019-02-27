Britanya'nın En Büyük Televizyon Kanallarından Netflix'e Rakip

Britanya'nın en büyük iki televizyon kanalı BBC ve ITV, Birleşik Krallık ülkelerinde faaliyet göstermesini planladıkları BritBox ile Netflix’e karşı yerel bir rakip oluşturmayı planladıklarını duyurdular. Birleşik Krallık,'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da da kullanılması planlanan BritBox’ın, iki kanalın arşivlerini birleştirmesiyle bulunmaz içerikler sunacağı belirtildi.

2019’in ilk yarısı bitmeden tamamen faaliyete geçmesi planlanan BritBox sistemine dair ortaklık arayışlarının sürdüğünü aktaran BBC ve ITV, bölgedeki diğer kanalların da katılımıyla ortaya rekabet etmesi oldukça güç bir yayın platformu çıkarma niyetlerinin olduğunu bildirdiler.

Temelde Netflix ile benzer şekilde hizmet vermesi planlanan BritBox sisteminin, platforma dahil olan televizyon kanallarındaki içerikleri internet ortamına taşıyacağı, güncel içeriklerin yanı sıra isteyen kanalların arşivlerini de barındıracağı bildirildi. Böylece 50 yıllık devasa video arşivlerinin DVD ve buna benzer modası geçmiş yerlerden kurtulacağı dile getirilenler arasında yerini aldı.

Aylık 7 dolar gibi Netflix’in yarı fiyatına alıcı arayacak BritBox sisteminin ne kadar faydalı olacağı ve kullanıcıların ilgisini çekeceği bilinmezken, Netflix’in her türlü koşulda yeni bir rakip kazanmış olacağı da bir gerçek.