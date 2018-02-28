BTK'dan Baz İstasyonlarıyla İlgili Önemli Açıklama

Baz istasyonlarının şehir dışına taşınması için yapılan başvuruları değerlendiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. BTK, “Abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa o kadar az elektromanyetik alana maruz kalır.” dedi.

Şehir içlerine yerleştirilen baz istasyonlarının insan sağlığına olan etkisi uzun süredir tartışma konusu oluyordu. Evlerin çatılarına yerleştirilen baz istasyonlarının radyasyon yayarak insan sağlığına olumsuz yönde etki ettiğini söyleyen bir grup ise yakın zaman önce BTK’ya başvuru yaparak, istasyonların şehir dışına taşınmasına istemişti. Konuyu değerlendiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise başvuru yapanlara kötü haberi verdi.

BTK, düşük güçte çalışan ve kapsama alanı içinde kalan abone sayıları düşünülerek yerleştirilen baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasının mümkün olmadığını aktardı. Şirketlerin planlamalarını bu yönde yaptığını ve şehir dışına bütün aboneleri kapsayacak istasyonları kurmanın teknik olarak mümkün olmadığını kaydeden kurum, radyasyon konusuna da değindi.

Yapılan açıklamada “Mobil cihazlarla yapılan iletişimde, abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa mobil cihaz çıkış gücünü azaltacak ve abonenin daha az elektromanyetik alana maruz kalmasını sağlayacaktır” denildi. Kısaca abonenin baz istasyonuna yakın olması durumunda, daha az elektromanyetik alana maruz kaldığını söyleyen BTK, başvuruları bu cevapla birlikte reddetmiş oldu.