BTK, Seçim Günü Sosyal Medyayı Yakın Takibe Alacak

Yerel seçimlerde siber güvenliğin sağlanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 100 kişilik bir 'Siber Masa' kuruldu. Oy verme sürecinde Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal paylaşım siteleri BTK tarafından yakın takibe alınacak.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden (USOM) yürütülecek olan Siber Masa'da, Türkiye'nin siber hareketliliği anlık olarak izlenecek. Siber Masada MİT, Emniyet ve Jandarma birimlerinden temsilciler de görev alacak.

Seçim öncesinde Twitter ve Facebook gibi platformlarda sahte hesaplarda artış tespit eden BTK yetkilileri, seçim günü de bu hesapları takip edecek ve olası manipülatif hareketlere karşı gerek görülürse işlem yapılacak. Vatandaşları kin ve öfkeye yönlendirecek, kışkırtacak her türlü paylaşımı izleyecek olan BTK, sosyal medya şirketleriyle birlikte çalışma yürütecek.

Operatörler Önlemlerini Aldı!

BTK, Türkiye genelinde iletişim şebekesinin kesintisiz şekilde sürmesi için de servis sağlayıcıları Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile çeşitli toplantılar yaparak, gerekli önlemleri aldı. Video konferanslar ile İstanbul ve diğer illerdeki çalışmalar takip edilecek.

Sizler BTK'nın aldığı önlemler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!