BTK Uyardı: "330 Bine Yakın İnternet Sitesi için Son Tarih"

BTK’nın domain satışı sözleşmesi kapsamında sonu ".tr" olan domain sahipleri, web adreslerini belirli firmalara taşımak zorunda. BTK ile anlaşma sağlayan 13 firmaya transfer olmayan web adreslerinin de aktarım sürecini tamamlaması bekleniyor.

BTK tarafından alınan yeni karar kapsamında sonu "Tr' uzantılı domainlerin 'nic.tr' üzerinden yeni kayıt operatörlerine devredilmesi gerekiyor. İnternet üzerinde ".tr"li adreslerin kontrolünü sağlamak ve veri güvenliğini elinde tutabilmek adına bu kararı alan BTK, yeni domain kaydı ve yenileme işlemlerinin 3 ay kadar süreceğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Atak Domain’in CEO’su Bahaddin Yazıcı, Türkiye’de '.tr' uzantılı olan .com.tr, .org.tr, .av.tr, .k12.tr, .edu.tr, .net.tr, .bel.tr, .dr.tr, .dr.tr, .pol.tr, .gov.tr domainlerin çoğaldığını ve tehlikeli noktalarda kullanılabildiğini vurguladı. Yazıcı'nın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye’de '.tr' uzantılı domain adresleri 1990 yılından bu yana ODTÜ'ye aitti. Ancak ODTÜ’nün, geçen sene yaptığı sözleşme ile '.tr' kayıt otoritesi yetkisi, BTK’ya devredildi. '.tr' domain kayıt operatörleri, idari, mali ve teknik açıdan yeterlilikleri göz önünde bulundurularak ön yeterlilik kriterleri belirlendi. Bu süreçte 22 firma ile görüşülerek 13 firma ile BTK ile domain satışı sözleşmesi imzaladı"

".tr" domain aktarım sürecinde ilk olarak, web sitesi panelindeki ekranlar üzerinden domain veya domainlerin seçimi yapılıyor, daha sonra telefona gelen kod ile birlikte alan adı transferi gerçekleştirilebiliyor.