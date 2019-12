Bu Ay, Tom Clancy’s The Division ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor

Aylık olarak genişleyen Xbox Game Pass kütüphanesine bu ay da yeni oyunlar eklenecek. Microsoft, Xbox sayfası üzerinden ilk eklenecek olan oyunları duyurdu.

Öncelikli olarak Xbox One için eklenecek olan ilk oyunlar My Friend Pedro, Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Demon's Tilt, Wandersong, eFootball PES 2020, Overcooked! 2, Pathologic 2 ve Tom Clancy's The Division olacak.

My Friend Pedro (5 Aralık 2019) - [email protected]

DeadToast Entertainment tarafından geliştirilmiş olan My Friend Pedro, yolunuza çıkan düşmanları öldürerek bölümler arasında geçiş yaptığınız bir oyun. Tarayıcı üzerinden oynanan oyunlardaki kontrol sistemini, mekanikleri ve mühimmatı sunan My Friend Pedro'da zamanı yavaşlatma, düşmanları, objeleri tekmeleme, aynı anda iki ayrı hedefe nişan alma ve mermilerden kaçma gibi özellikler de sunuyor.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (5 Aralık 2019) - Xbox One

Naruto to Boruto: Shinobi Striker takım tabanlı bir oynanış ile karşımıza çıkıyor. Her bir takımda dört kişinin olduğu oyunda, rakiplerinizi ortadan kaldırmanız gerekecek.

Eğer tilt oyunlarını seviyorsanız, bu oyun hoşunuza gidecektir. Hikaye tabanlı üç masa, çeşitli gizler, zorlu bölüm sonu düşmanları, yoğun özel hareketler, aynı anda birden fazla topla oynama, Jackpot'lar ve tüm bunlara eşlit eden fon müzikleri ile keyifli saatler sizleri bekliyor.

Bağımsız oyun geliştirici Greg Lobanov tarafından geliştirilen Wandersong, duygusal bir hikayesi olan müzikal bir platform oyunu. Bir şairi yöneteceğiniz oyunda, seyahatiniz boyunca etrafınızdaki her şeyle müzik aracılığıyla etkileşime gireceksiniz ve farklı şeyler müziğinize farklı şekillerde tepki verecekler. Ayrıca araştırma yapabilmenin yanı sıra çeşitli bulmacalar çözecek ve yeni yeni karakterlerle de tanışacaksınız.

eFootball PES 2020 (12 Aralık 2019) - Xbox One

Konami tarafından yayınlanan Pro Evolution Soccer serisinin yeni oyunu eFootball PES 2020, eskiye oranla geliştirilmiş dinamik top sürme becerlileri, ilk dokunuş teknikleri ve top fiziğiyle oynanışta yeniliklerin yanı sıra yenilenmiş Ana Lig moduyla da geliyor. Etkileşimli diyalog sistemi, yeni menü tasarımı ve geliştirilmiş veri entegrasyonu ile çok daha gerçekçi bir transfer pazarı yer alıyor. Ayrıca çevrimiçi rekabete dayalı bir Matchday modunun da bulunduğunu söyleyelim.

Ghost Town Games Ltd. ve Team17 Digital Ltd. ortaklığında geliştirilmiş olan Overcooked! 2 ile Onion Kingdom'a geri dönüş yapıyoruz. Bu defa aynı ekranda kooperatif veya çevrimiçi olarak arkadaşlarınız ile oynayabileceksiniz.

Overcooked! serisinde bir aşçının rolüne bürünüyor ve eldeki malzemeler ile gelen siparişleri hazırlamanız gerekiyor. Her bir sipariş için belli bir süre sınırının olduğu oyunda elinizden geldiğince çabuk olmalısınız.

Pathologic 2 (12 Aralık 2019) - [email protected]

Pathologic 2 başlangıçta 2005 yılındaki Pathologic oyununun yeniden yapımı olarak planlanmışsa da sonradan yeniden hayal edilmiş versiyonu olmasında karar kılınmış. Ölümcül bir salgının vurduğu kasabada geçen Pathologic 2 oyununda, ölen baş doktorun yerine geçeceksiniz. Toplamda on iki gününüz olacak ve kasaba yok oluşun eşiğindeyken zorlu seçimler yapmanız gerekecek. Herkesi kurtaramayacağınız bir senaryoya bağlı olarak ilerleyecek olan oyunda, tek derdiniz virüs de olmayacak.

Tom Clancy's The Division (12 Aralık 2019) - Xbox One

Yakın bir gelecekteki New York City'de geçecek oyunda bulaşıcı salgının etkisi altına aldığı şehirde, Special Agent of the Strategic Homeland Division (Stratejik Vatan Bölüğü Özel Ajanı) rolünde olacaksınız. Göreviniz ise Manhattan bölgesinde operasyonlarını yeniden inşa eden gruba yardım etmek. Bu bağlamda da salgının doğasını araştırmak ve cezai aktiviteler ile savaşmak durumunda olacaksınız.

Tom Clancy's The Division, rol yapma ögeleri, kooperatif ve PvP elementleri üzerine kurulu bir oynanış sunuyor.

Xbox Game Pass kütüphanesinin yanı sıra Xbox Game Pass for PC için de bu ay yeni oyunlar eklenecek. Şimdilik tarihleri belli olmasa da eklenecek olan oyunlar Age of Wonders: Planetfall, Demon’s Tilt, Europa Universalis IV, Faeria, Farming Simulator 17, Human: Fall Flat, Metro: Last Light Redux, My Friend Pedro ve Pathologic 2 olacak.