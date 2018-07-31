Bu Gece Mars’a Hayran Kalacaksınız!

Dünya ‘Kanlı Ay’ tutulmasının ardından bir başka görsel şölene daha tanıklık edecek. Sahne bu sefer Mars’ın olacak. Dünya’ya son 15 yıldaki en yakın konumunda olacak olan Kızıl Gezegen, bu gece normalden 10 kat daha büyük gözükecek.

Yaklaşık olarak gezegenimizin yarısı büyüklüğünde olan Mars, tüm asaletiyle evlerimize konuk olmaya hazırlanıyor. Genellikle gökyüzünde küçük bir nokta olarak görünen Kızıl Gezegen'i bu gece çıplak gözle dahi gözlemlemek mümkün olacak.

Dünya ile Mars arasındaki ortalama mesafe 80,8 milyon kilometre. Ama bugün bu mesafe 57,6 milyon kilometreye kadar düşecek. BBC Türkçe ’nin aktardığına göre, amatör teleskoplarla Mars yüzeyindeki kutup buz kütlesi dahi görülebilecek. Buna rağmen NASA yetkilileri, gezegendeki büyük kum fırtınalarının görüşü engelleyebileceğini hatırlatıyor.

Peki, 2003 yılından sonra ilk defa bu kadar yakın olacak Mars’ı en iyi nasıl izleyebiliriz? NASA’nın bu konuda sizlere verebileceği birkaç tavsiyesi var. Amerikan uzay ajansı, Güneş'in batışından birkaç saat sonra Mars'ın ufuk çizgisinin üzerine doğru yükseleceğini ve çok daha rahat biçimde görülebileceğini aktardı.

Öte yandan bu gece gökyüzünün en parlak gezegeninin yine Venüs olacağını belirtelim. Ancak yine de, insanoğlunun bir sonraki potansiyel yuvasını uzun süredir ilk kez bu kadar net görmek harika bir deneyim olacak. Sanıyorum bu anı en çok Mars’ı kolonize etmek isteyen SpaceX CEO’su Elon Musk bekliyordur.

Güneşin batışından birkaç saat sonra gökyüzünde görüşmek dileğiyle!