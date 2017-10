Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ekim 2017, 2. Hafta)

Ekim ayının 2. haftasına girmemizle birlikte senenin en heyecanla beklenen oyunlarından biri çıkış yapacak. Bu hafta çıkacak oyunlar listemizin yıldızı şühesiz ki Middle-Earth: Shadow of War.

Orta Dünya'da geçen ve Middle-Earth: Shadow of Mordor oyununun devam oyunu olan Middle-Earth: Shadow of War'da Talion ve Celebrimbor ile birlikte Mordor'u içten ele geçirmeye çalışarak bizzat Sauron'un karşısına çıkacağız. Üstün grafik kalitesine sahip olan Middle-Earth: Shadow of War yılın oyunu olmaya aday oyunlar arasında yer alıyor.

Bu hafta çıkacak bir diğer dikkat çeken oyun ise The Evil Within 2 olacak. Bethesda'nın survival - horror türündeki korku oyunu bize çarpık bir dünya içinde ürpertici canavarlarla savaşma imkanı verecek. Oyuncular nasıl ilerleyeceklerini kendileri belirleyebilecek, dilerseniz silahlarınızı konuşturabilecek, dilerseniz gizlice hareket ederek cephanenizi sonraya saklayabileceksiniz. Derin bir hikaye sunacak olan oyun serinin ilk oyununu oynadıysanız kaçırmamanız gereken bir yapım.

Eğer futbol oyunlarını seviyorsanız Sociable Soccer adlı oyunu takibe almanızı tavsiye ediyoruz. 90'lı yıllarda oynadığımız Sensible Soccer oyunlarının yeni nesil versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Sociable Soccer gerçekçilikten ziyade hızlı oynanışa ve aksiyona odaklanan bir futbol oyunu. Basit kontrollere sahip oyun online olarak da oynanabiliyor.

Simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız Gold Rush: The Game dikkatinizi çekebilir. Bu oyunda bir altın madeni işletiyoruz ve farklı iş makinelerini ve araçları kullanarak altın çıkarmaya çalışıyoruz.

Atari salonlarının altın çağında bir hayli popüler olan kuşbakışı uçak savaşı oyunu serisi Raiden, bu sene 25. yılını kutluyor. Bu dönüm noktasının şerefine serinin yeni oyunu Raiden V: Director's Cut oyuncuların beğenisine sunulacak. Eğer eski arcade oyunları özlediyseniz Raiden V: Director's Cut'ı kaçırmayın.

Bir hayli ilginç bir strateji oyunu olan Computer Tycoon bir Bill Gates/Steve Jobs simülatörü olarak tanımlanabilir. 70'li yıllarda başlayan maceranızda kendi bilgisayar şirketinizi kuruyor, donanımlar, yazılımlar üreterek zaman içinde gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyor ve pazarlama faaliyetleri yürütüyorsunuz.

Kendi zindanınızı yarattığınız bir strateji oyunu olan Dungeons 3'te şeytani bir zindan lordunun yerine geçebileceksiniz. Orklar, goblinler ve diğer canavarlardan oluşturduğunuz ordunuzla yeryüzüne çıkarak dünyaya korku salabileceksiniz. Seride ilk defa bölümler rastgele bir şekilde yaratılıyor ve bu sayede oyunu her oynadığınızda size farklı bir oyun tecrübesi yaşatılıyor.

Aksiyon oyunlarını seviyorsanız bu hafta 3 farklı seçeneğe sahip olacaksınız. Anonymous ME, Antik Çin'de geçen ve bir suikastçinin yerine geçtiğiniz 2 boyutlu bir aksiyon oyunu. Serious Sam oyunlarına benzeyen Putrefaction 2: Rumble in the hometown'da ise dört bir yandan bize saldıran zombiler ve canavarlarla savaşacağız. Daha önceden erken erişimde oyuncuların beğenisine sunulan Riskers'ın final sürümü de bu hafta çıkıyor.

Daha önceden PC platformuna çıkış yapmış iki oyun bu hafta konsollara çıkıyor. Sizin hareketlerinizi kopyalayan klonlarla savaştığınız ECHO, online olarak oynanan ve 13. Cuma filmlerini konu alan Friday the 13th: The Game konsollara çıkış yapacak oyunlar.

Yaklaşan Cadılar Bayramı ile bağlantılı olarak bu hafta birçok farklı korku oyunu çıkış yapacak. Exorcism: Case Zero, Sylvio 2, Gone Astray, Shattered adlı oyunlar The Evil Within 2'ye ek olarak haftanızı daha ürpertici yapabilecek oyunlar.

Bu hafta oynayabileceğiniz 2 farklı ücretsiz oyunumuz mevcut. The Pirate: Plague of the Dead, açık denizlerde kendi korsan filomuzu kurmamıza ve deniz savaşları yapmamıza izin veren açık dünya tabanlı bir korsan oyunu. Towards The Pantheon: Escaping Eternity ise retro tarzda bir rol yapma oyunu. Dilerseniz bu hafta çıkacak oyunların tam listesine, çıkacakları platformlara ve çıkış tarihlerine göz atalım:

9 Ekim Pazartesi

- Gone Astray - PC

10 Ekim Salı

- Middle-Earth: Shadow of War - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Raiden V: Director's Cut - PC/PlayStation 4

- Riskers - PC

- ECHO - PlayStation 4

11 Ekim Çarşamba

- Putrefaction 2: Rumble in the hometown - PC

- Sylvio 2 - PC

12 Ekim Perşembe

- Sociable Soccer - PC

- Towards The Pantheon: Escaping Eternity - PC - ÜCRETSİZ

- Anonymous ME - PC

- Computer Tycoon - PC

- Exorcism: Case Zero - PC

13 Ekim Cuma

- The Evil Within 2 - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Friday the 13th: The Game - PlayStation 4/Xbox One

- Gold Rush: The Game - PC

- Dungeons 3 - PC

- Shattered - PC

- The Pirate: Plague of the Dead - PC - ÜCRETSİZ