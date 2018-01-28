Bu Yılki iPhone X’ler Daha Büyük Bataryalarla Gelecek

iPhone modellerindeki bataryalar genellikle Android akıllı telefonlara göre biraz daha küçük oluyordu. Fakat son gelen habere göre iPhone almayı düşünenler için güzel bir gelişme var. ETNews adlı kaynağın belirttiğine göre 2018’de üretilecek olan iPhone X’ler daha büyük bataryalara sahip olacak.

iPhone X’in L şeklindeki bataryasının önceki batarya tasarımlarına göre daha iyi bir batarya ömrü sunduğunu biliyorduk. Bu batarya iki ayrı bataryanın birleştirilerek L şekline getirilmesi ile üretiliyordu. Gelen yeni bilgilere göre ise 2018’de üretilecek olan iPhone X’lerin yine L şeklinde bir bataryası olacak fakat bu sefer iki parçadan değil de tek parçadan oluşacak.

Bu şekilde iki bataryanın birbirine bağlanmasını sağlayan konnektörlere gerek kalmayacağı ve bataryaların kapasitesinin artacağı belirtiliyor. Apple’ın batarya büyütme planları konusunda daha önceden de birçok haber duymuştuk. Fakat bu haber sayesinde Apple’ın bunu nasıl başaracağını öğrenmiş olduk. Ayrıca 2018’de üretilecek olan iPhone X’lerin bataryalarını LG’nin üreteceğini de belirtmiş olalım.

Fakat tüm yeni üretilen iPhone modellerinin büyük bataryalarla geleceğini şu an için söyleyemiyoruz. Çünkü daha önceki bir habere göre de yeni geliştirildiği bilinen 6.1 inç’lik iPhone modelinde OLED yerine LCD ekran bulunacağı ve L şeklinde bir batarya yer almayacağı iddia edilmişti.

