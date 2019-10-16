Bulgaristan Atağa Geçti! Volkswagen Fabrikası için Teşviği Arttırdı

Otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'de yeni fabrika kurma kararını ertelemesinin ardından Bulgaristan atağa geçti. Volkswagen fabrikası Bulgaristan'a açılabilir. Geçtiğimiz günlerde dudak uçuklatan sermaye ile üllkemizde Volkswagen Turkey adında şirket kuran Volkswagen, Bulgaristan'dan yeni bir teklif aldı.

Volkswagen Türkiye'ye Fabrika Açmayabilir!

Bulgar otomotivciler birliğinin başkanı olan Plevneliyev yaptığı açıklamada, "Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk" dedi. Plevneliyev açıklamasında ayrıca demiryolu ve otoyol gibi altyapılar eklendiğinde teklifin 800 milyon eutoya çıktığını söyledi.

Handelsblatt gazetesine göre, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Volkswagen yeni fabrikasını Türkiye'ye kurma kararını erteledi. Şu anda konu hakkında Volkswagen tarafında resmi bir açıklama yapılmadı. Manisa'da yaşayan halk yeni kurulacak olan fabrikayı heyecanla beklemekte. Yeni fabrika ile bölgedeki esnafın işlerinin de artması bekleniyor ancak çıkan söylentiler Volkswagen'in ülkemizde fabrika açmayacağı yönünde.

Fabrika açılır ise Volkswagen ülkemizde üretim yapan 9. marka olacak. Volkswagen fabrikası hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalmaya devam edin.