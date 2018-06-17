Burçin Terzioğlu Netflix'in İlk Türk Dizisi The Protector'da

Başrolünde Çağatay Ulusoy olan, Netflix’in ilk Türk dizisi The Protector’ın kadrosuna Burçin Terzioğlu da dahil oldu.

Netflix tarafından yapılan ve ilk Türk Netflix dizisi olma unvanını taşıyan The Protector’ın ilk sezonunun çekimleri tamamlandı. İkinci sezon çekimlerine bu hafta başlanması beklenen dizinin türü fantastik drama olacak. Kadrosunda Poyraz Karayel dizisi ile büyük kitlelere hitap etmeye başlamış Burçin Terzioğlu’nun da olduğu açıklandı.

Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Mehmet Kurtuluş gibi ünlü isimlerle çalışmaya başlayan Terzioğlu, diziye 2. Sezon eklenecek olan “Rüya” karakterini canlandıracak. Terzioğlu’nun dizide yakınlık göstereceği kişi ünlü isim Saygın Sosyal olacak. Sosyal, kendini bir amaca adamış “Mergen” karakterine hayat verecek.

N. İpek Gökdel’in kaleminden çıkan “Karakalem” romanının bir uyarlaması olan dizinin başrolü Çağatay Ulusoy ise “Hakan” karakterini canlandıracak. Dizi, kendisine İstanbul’u koruması için verilen gizli görevi öğrendikten sonraki Hakan’ın hikayesini anlatacak. Yayın tarihi henüz paylaşılmayan dizinin yönetmen koltuğunda ise Can Evrenol oturuyor.