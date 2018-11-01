Büyük Piramit'in 4 Bin 500 Yıllık Sırrı Çözüldü

Günümüzden tam 4 bin 500 yıl önce inşa edilmiş olan Büyük Piramit, dünyanın en büyük piramidi konumunda ve nasıl inşa edildiği halen büyük bir sır. Büyük Piramit’in yapımına ilişkin şimdiye kadar 'uzaylı yardımı' da dahil pek çok teori ortaya atılmış fakat bilimsel bir kanıt bulunamamıştı.

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışmada ise piramidin inşa edilmesinde kullanılan devasa taş bloklarının taşınmasını sağlayan bir sistem keşfedildi. Arkeologlar, Mısır’ın Doğu Çölü’ndeki antik bir taş ocağı olan Hatnub arkeolojik alanında bu tarz bir sistemin kalıntılarını keşfetti.

Araştırma ekibinin başındaki isim Yannis Gourdon, "Bu tür bir sistem başka hiçbir yerde bulunmadı." ifadelerini kullanırken, arkeologlar da bu mekanizmanın ağır su mermeri taşlarını dik bir rampadan taşımak için kullanılmış olabileceğini belirtti.

Üç firavunun her biri için inşa edilen üç Gize Piramidi’nin (Khufu, Khafre ve Menkaure) en büyüğü olan Büyük Piramit, araştırmacıların tahminlerine göre firavun Khufu adına böyle inşa edilmişti.

Pek çok Mısır bilimci ise Büyük Piramit’in inşasının, piramidin boyuyla yükselen bir rampa yardımıyla yapıldığına inanıyor. Ancak piramidin boyu göz önüne alınırsa, taşları taşıyabilmek için kullanılacak böyle bir rampanın, piramidin etrafını saracak şekilde en az 1,5 kilometre uzunluğunda olması gerekirdi. Yani bu durumda rampanın toplam taş kütlesi piramidin iki katına denk gelecekti.