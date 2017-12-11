Çağımızın Yeni Sorunu: Sosyal Engellilik

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen 'Birlikteyiz, Farkındayız' etkinliğinde engellilerin sosyal hayatlarında yaşadığı zorluklar konuşulurken, toplumda artan 'sosyal engelli' problemine de dikkat çekildi.

Yrd. Doç. Dr. Melike Tekindal, Türkiye'deki engelli bireylerin sahip olduğu hakların yeterli seviyede olmadığını söylerken, engellilere sosyal adalet ve insan hakları çerçevesinde yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin engelli politikasına ilişkin son verilerin 2011 yılına ait olduğuna dikkat çeken Tekindal, o verilere göre ülke nüfusunun yüzde 6,6'sının en az bir engelinin olduğunu söyledi. "Bu kadar büyük nüfus grubunu görmezden gelemeyiz. Onları görelim, içten dinleyelim" ifadelerini kullanan Tekindal, "Hayata onların perspektifinden bakalım. Engelli birey yoktur, engellenmiş birey vardır" diyerek, çok önemli bir noktaya değindi.

'Sosyal Engellilik' Kavramı

'Birlikteyiz, Farkındayız' etkinliğinde konuşan bir diğer isim de, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tokaç oldu. "Sağlık insanın bedenen ruhen ve sosyal olarak iyilik halidir" diyen Tokaç, toplumun bedensel ve zihinsel engelliler gibi sınıflandırmalarla daha çok ilgilendiğini söyledi.

'Sosyal engelli' kavramına dikkat çeken Tokaç, "Şunu unutmayın ki toplumda gerçekten çok ciddi anlamda bir sosyal engelli kesim de var. Bu sosyal engelliler toplumun içerisinde giderek artıyor. Çocukların giderek internet bağımlısı olduğu, evlere kapanmalarının doğurduğu, sosyopat, psikopat tipler giderek artıyor" uyarısında bulundu.

Önemli olanın toplumumdaki bu sorun varlığına dikkat çekmek olduğunu söyleyen Tokaç, ilerde daha kötü tablolarla karşılaşmamak için şimdiden önlem alınması gerektiğini ifade etti.