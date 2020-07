Call of Duty 2020 The Red Door Adıyla Ortaya Çıkmış Olabilir

Activision şirketin dünya genelinde milyonlar satarak satış rekorları kıran Call of Duty serisi bu yıl da bizleri yalnız bırakmayacak. Bildiğiniz gibi yeni oyun ile ilgili olarak geçtiğimiz seneden bu yana sayısız iddia, sızıntı ve söylenti ile karşılaşmıştık. Activision ve Treyarch da bu sızıntılara henüz bir yanıt vermiş değiller. Aksine saman altından su yürütme modunu açmışa benziyorlar. Call of Duty 2020 The Red Door adıyla ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Bilhassa son iki Call of Duty: Warzone sezonunda, Verdansk haritası üzerinde bir takım heyecan verici gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişmeler ile de sıradaki oyunun duyurulmasına giden sürecin adımları atılıyor. Son olarak Microsoft Store üzerinde de enteresan bir gelişme yaşandı. Call of Duty 2020 ile ilişkisi olduğu görülen The Red Door isimli bir oyun mağazanın listelemesine dahil edilmiş durumda.

Call of Duty 2020 The Red Door Adıyla Mı Geliştiriliyor?

Açıklamasında "Birden fazla hakikat var. Eğer gidip cevapları arayacaksan, her şeyi sorgulamaya ve hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını kabullenmeye hazır ol. Kırmızı Kapı bekliyor, eşiği geçmeye cesaret ediyor musun?" şeklinde bir yazı var. Dahası ise Xbox One sabit diskinde 82 GB civarı bir alan kaplayacağı söylenen oyunun PEGI derecelendirmesinin 18 yaş ve üzeri olduğu ve aşırı şiddet içerdiği de görülüyor.

Peki biz bu oyunu doğrudan Call of Duty: Black Ops Cold War ile nasıl ilişkilendirebiliriz? Birazcık geriye gidelim ama çok değil. The Red Door, geçtiğimiz haftalarda PlayStation serial veritabanı SerialStation üzerinde listelenmişti. Hatta içerik kimliği kısmında da UP0002-CUSA20046_00-COD2020INTALPHA1 yazılıydı.

Muhtemelen yeni Call of Duty oyunu şu anda Alfa aşamasında bulunuyor. Bununla birlikte resmi duyuru da yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Ne Activision ne de Treyarch sessizliklerini korudukları için ne zaman olacağına dair bir bilgi şu an için yok. Ancak her yılın aynı döneminde çıkış yapıldığı için, resmi duyuru için fazla beklemeyecek olabiliriz.