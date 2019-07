Call of Duty: Modern Warfare'nin Silah Özelleştirme Sisteminden İlk Detaylar

Call of Duty: Modern Warfare için gerçekleştirilecek olan canlı yayına az bir zaman kaldı. Çoklu-oyuncu modlarının gösterileceği yayın 1 Ağustos 2019 Perşembe günü TSİ 20:00 sıralarında başlayacak. Önümüzde epey bir süre var ama Activision bu süreyi hiç de pasif geçirmeyecekmiş gibi görünüyor. Günlük sayfası ve Call of Duty Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Activision, silah özelleştirmeleri hakkında bir takım bilgiler sundu.

Bildiğiniz gibi sil baştan yapımda silahlarımızı modifiye edebileceğiz. Kullanılacak olan sistemin adı Gunsmith olacak. Her ne kadar yine silahlarımızı kendi zevkimize göre ayarlayabilecek olsak da yeni olan bu sistemde işleyiş biraz farklı olacak.

Activision günlük sayfası üzerinden David Hodgson tarafından paylaşılan detaylar ışığında, yeni sistemle hem birincil hem de ikincil silahınızı özelleştirebilecek ve çoklu-oyuncu modlarında ihtiyacınız olan silah tipini ve atış gücünü elde edebileceksiniz. Ancak silahın tamamına müdahale etmeniz mümkün olmayacak. Öyle ki her bir silahın sadece beş parçasını özelleştirmenize izin verilecek. Bunu biraz daha açmak gerekirse, mesela oyundaki taarruz tüfeklerinin genellikle özelleştirmesini yapabileceğiniz dokuz parçası bulunacak: Namlu ucu, lazerler, optik, kundak, arka kabza, şarjör, namlu altı, namlu ve takviye (Perk). Silahınızı özelleştirirken de bu dokuz parçadan sadece beş tanesini seçebileceksiniz.

Son olarak, Call of Duty Twitter hesabı üzerinde yayınlanan kısa tanıtım videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu kısa tanıtım videosunda, Call of Duty: Modern Warfare oyunundaki silahlardan bir tanesi için sunulacak olan özelleştirme seçeneklerinden birkaçı görülebiliyor.

Loadouts locked. Gear up for the #ModernWarfare Multiplayer Gameplay Premiere on August 1st. pic.twitter.com/vJIMbPZRyE