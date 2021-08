Call of Duty: Vanguard Fiyatı, Çıkış Tarihi, İlk Videosu

Sizlerle paylaştığımız bir dizi söylentinin ardından, en nihayetinde Call of Duty: Vanguard fiyatı ile birlikte duyuruldu. Call of Duty: Warzone üzerinde düzenlenen etkinlik sırasında yapılan duyuruya bakılırsa, serinin yeni oyunu ile bir kez daha İkinci Dünya Savaşı Dönemi bizleri bekleyecek. Verilen tüm detaylar haberimizde.

Call of Duty: Vanguard Fiyatı

Şu anda Battle.net, Microsoft ve PlayStation mağazalarından ön sipariş ile alabileceğiniz oyunu PlayStation 4 veya Xbox One için satın almışsanız, platform tercihinize bağlı olarak sadece Cross-Gen ile PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonlarına yükseltme yapabileceksiniz. Bu sürümün içeriğinde ayrıca çok oyunculu betaya erken erişim, Black Ops Cold War ve Warzone için kullanabileceğiniz Mastercraft taslağı ve Arthur Kingsley operatörü, Frontline Silah Paketi ve beş saat boyunca aktif olacak 2WXP takviyeniz olacak.

Ultimate sürümü Cross-Gen sürümünün içeriğine ek olarak Task Force One Paketi, Vanguard Battle Pass Paketi ve beş saat boyunca aktif olacak çifte deneyim puanı takviyeniz olacak iken, standart sürümde ise Cross-Gen sürümünün içeriğinde olan yükseltme seçeneği ve 2WXP takviyesi bulunmuyor.

Yayınlanan resmi mağaza sayfalarında oyunun fiyatları aşağıdaki gibi sıralandı.

Call of Duty: Vanguard Çıkış Tarihi

Son olarak, Call of Duty: Vanguard 5 Kasım 2021 tarihinde PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için standart, Cross-Gen ve Ultimate olmak üzere üç farklı sürümle satışa sunulacak.

Call of Duty: Vanguard Detayları Ortaya Çıktı

Ana senaryo modunda uzman bir askeri birliğin rolünde olacağımız Call of Duty: Vanguard oyununda, Berlin şehrinin düşünün ardından hayatta kalan ve yeni bir Hitler bulma arayışında olan Nazi grubunun yürüttüğü Project Pheonix operasyonunun arkasındaki gerçeği açığa çıkartmaya ve sona erdirmeye çalışacağız.

Verilen bilgilere göre hem ana senaryo hem de çok oyunculu modda Kuzey Afrika, Avrupa bölgesinin Doğu Cephesi ve Batı Cephesi ve Pasifik bölgesine gideceğimiz oyunda, Zombies modunu Treyarch geliştiriyor iken Warzone haritasıyla da Raven Software ilgileniyor. Diğer bir deyiş ile her bir geliştirici stüdyo, seride uzman olduğu kısımla ilgileniyor.

Kaderin ve devam eden savaşın etkisiyle bir araya gelen ve Special Forces'ın köklerine indirecek Task Force One ekibimizin lideri Batı Cephesi’nden Arthur Kingsley iken, sızıntıda da karşımıza çıkan Teğmen Polina Petrova Doğu Cephesi’nden keskin nişancımız, Pasifik Cephesi’nden Yüzbaşı Wade Jackson savaşçı pilotumuz ve Kuzey Afrika’dan Avustralya asıllı Lucas Riggs ise ekibimizde İkinci Teğmen olacak. Bütün karakterler oynanabilir olacağı için, ana senaryoyu kooperatif olarak oynamak mümkün olacak.

Gunsmith sisteminin gelişmiş bir şekilde geri döneceği çok oyunculu mod tarafında ise çıkış gününde yirmi harita seçilebilir olacak. Bunlardan on altısı altıya altı ve geri kalan dört tanesi de Champion Hill'e için özel olacak. Serinin emektarları için bile her daim yeni kalmaya devam edecek olan Vanguard’da ayrıca Caliber sistemi ile etkileşimli çevre sunulacak ve oyuncular rafları, duvarları, bordaları ve pencereleri kırabilecek olup bir zamanlar güvenli olan yerleri tehlikeli ve oyunu dinamik hale getirebilecekler.

Seri tarihinde ilk defa çatışmanın temposunu seçebilmek gibi bir seçeneğin sunulacağı da söyleniyor. Öyle ki üç farklı çatışma temposu sunulacak. İlgili tuşa basarak, tercihinize göre üç farklı seçenek arasında seçim yapabileceksiniz. Tactical daha az oyuncu ile daha yavaş oynanışa dayalı olacak iken Standart geleneksel altıya altı ve Blitz de kaosu seven oyuncular için son derece ideal bir seçim olacak. Çok oyunculu tarafında ayrıca Gunfight'ın yeni nesli olduğu söylenen Champion Hill de bulunacak. Turnuva stilinde olacak bu mod, sekiz takımın başa baş savaşına sahne olacak. Hayatta kalan son takım ise galip gelmiş sayılacak.

Zombies ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi Treyarch tarafından geliştiriliyor. Verilen bilgiye bakılırsa, Dark Aether hikayesinin öncesini anlatacak olup Call of Duty: Black Ops Cold War ile Call of Duty: Vanguard oyunlarını birbirine bağlayacak ve bu da seri için bir diğer ilk olacak diyebiliriz.

Call of Duty: Warzone ise Raven Software tarafından ele alınmakta olup tam bir wilah ve operatör entegrasyonunun sağlanabilmesi için yeni oyun ile aynı teknolojiyi kullanacak. Bununla birlikte yeni bir ortam ve hile koruma sisteminin de gündemde olduğu söyleniyor. Activision tarafından verilen bilgiye göre, Modern Warfare, Black Ops Cold War, Vanguard ve Warzone arasında bir ekosistemin olacağı ve gerek kaydettiğiniz aşamaya karşılık olarak gerekse de gerçek para ile aldığınız eşyalar hiçbir şekilde kaybolmayacak ve farklı oyunlara geçiş yaptığınızda da kullanabileceksiniz. Buna bağlı olarak, Call of Duty: Warzone hazır setinizi bütün paçal olarak oluşturabileceksiniz. Dahası ise Call of Duty: Vanguard oyununun çıkışı sonrasında yeni haritalar, modlar, playlist’ler, zaman sınırlı ve sezonluk etkinlikler, topluluk kutlamaları ve çok daha fazlasını içerek yoğun bir yeni içerik takviminin hazırlandığının da müjdesi verildi.