Canınız Yanabilir! iPhone 11 Pro Max Sağlamlık Testinde

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 11 Pro Max kaliteli malzeme yapısı ve yüksek fiyatı ile dikkatleri çekmekte. Peki şirketin öve öve bitiremediği yeni amiral gemisi ne kadar sağlam? Buna cevap arayan yabancı YouTuber, bir iPhone 11 Pro Max alarak test etti.

Geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla bazı ülkelerde satışa sunulan ve yüksek fiyatı ile dikkatleri çeken 11 Pro Max, Amerika'da 1,099 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Depolama kapasitesine göre 1,449 dolara kadar yükselebilen bu fiyat, rakiplerine göre daha yüksek olması ile dikkatleri çekiyor.

Peki Apple'ın yeni telefonu ne kadar sağlam? Buna cevap arayan yabancı YouTuber JerryRigEverything, bir iPhone 11 Pro Max ile bunu test etti. Çizilme, yakma, bükme, darbe ve hatta kesme gibi testlerden geçen telefon, video sonunda pek çok kişiyi de şaşırtmayı başardı.

Söz konusu sağlamlık testi videosuna göz atmak isterseniz, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. iPhone 11 modellerinin şu an için ülkemizde satışa sunulmadığını ancak birkaç hafta içinde aktif olacağını söyleyebiliriz.