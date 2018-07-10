Captain Marvel’ın Çekimleri Tamamlandı

Dört gözle yollarını gözlediğimiz Captain Marvel’dan sevindirici bir haber var! Marvel’ın ilk kadın süper kahramanına hayat verecek olan Brie Larson, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafla filmin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü’nde vizyona girecek olan Captain Marvel, evrenin gelmiş geçmiş en güçlü süper kahramanı olacak. Müziğini ve bestesini Amerika’da yaşayan Türk müzisyen Pınar Toprak’ın yapacağı film, Marvel hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Marvel Sinematik Evreni’nin solo filme sahip ilk kadın kahramanını, 2015 yapımı "Room" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kucaklayan Brie Larson canlandıracak.

Brie (@brielarson)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Tem, 2018, 1:35ös PDT )

Amerikalı aktrist, Instagram hesabından “Captain Marvel” yazılı bir klaket ve takvim’in fotoğrafını paylaşarak, filmin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.Filmin yönetmenlerinden Ryan Fleck de, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan 75 günlük çekim planının son set gününde olduklarını paylaşmıştı.

Avengers 4 ile bazı ikonik karakterin miadını dolduracak olması, birçok yeni süper kahramanı Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası yapacak. Bu kahramanlardan en önemlisi ise Marvel Comics firmasının ünlü kurucusu Stan Lee tarafından tasarlanan Captain Marvel olacak.

Captain Marvel'ın Konusu Ne Olacak?

Carol Danvers bir kaza sonunda uzaylı Kree ırkı tarafından yapılan bir makinenin bilinmeyen enerjisinin etkisi altında kalır. Bu makineden yayılan radyasyon sebebiyle genetik yapısı değişen ve insanüstü güçlerler kazanan Danvers, hayatını baştan aşağı değiştiren bu olaydan sonra “Captain Marvel” adını alır.

90’larda geçecek olan film, Carol Danvers’ın iki uzaylı ırkın savaşının ortasında kalan dünyayı kurtarmak için giriştiği mücadeleye odaklanacak. Onun akıl hocalığını ise ünlü oyuncu Jude Law’ın canlandırdığı Mar-Vell karakteri yapacak. Diğer taraftan S.H.I.E.L.D. müdürü Nick Fury’nin ise bir kez daha Samuel L. Jackson’ın harika oyunculuğu ile vücut bulacağını belirtelim.

Yönetmen koltuğunda Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisinin oturduğu Captain Marvel, 8 Mart 2019 tarihinde vizyona girecek.