Careem'den Türkiye'deki Kullanıcılarına Ücretsiz Yolculuk Fırsatı

Dubai merkezli araç paylaşım hizmeti Careem, Türkiye'deki kullanıcılarına ücretsiz yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'da 14 ülkede 100'den fazla şehirde faaliyet gösteren Careem, Türkiye'de sadece sarı taksiler aracılığı ile kullanıcılara hizmet veriyor.

Uber ile birlikte dünyanın en büyük araç paylaşım platformlarından biri olan Careem, kullanıcıları cezbedecek bir ödül programı başlattı. Her 1 liralık yolculuk için yaklaşık 12 puan kazanan Careem kullanıcıları, topladığı bu puanları yolculuklarda kullanabiliyor.

Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, biriken puanların yalnızca yolculuk için değil, toplumsal amaçlar için de kullanılabileceğini söylüyor.

"Müşteri Sadakat Programımız kapsamında müşteriler Careem'i her kullandıklarında otomatik olarak ödül puanları kazanıyor" diyen Manna, "Kullanıcılar bu puanları ücretsiz yolculuk yapmak için kullanacakları kredilere dönüştürebiliyor. Sadakat programımıza yerel girişimler ekleyerek müşterilerin kazandıkları puanları hayır kuruluşlarına bağış için de kullanabilmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Careem kullanıcılarının her 1 liralık yolculuk için yaklaşık 12 puan kazanacaklarını söyleyen Manna, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kullanıcılar 1 ay içerisinde 15 Careem yolculuğu sonrasında Gold statüsü kazanarak her yolculukta yüzde 50 fazla puanın yanında, çeşitli kanallarda öncelikli destek ve özel hediyeler gibi ekstra kazançlar elde edebilecekler”

Gold statüsünün aktif hale geldiği zaman, kazanıldığı ay ve sonraki iki ay boyunca aktif olarak kaldığını belirten Manna, kullanıcıların bu süre dolmadan önce yeniden 15 yolculuk tamamlaması halinde Gold statüsünün devam edeceğini ifade etti.

2016 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Careem, geçtiğimiz mart ayında Uber tarafından 3.1 milyar dolara satın alınmıştı.