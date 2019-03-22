Casper'ın Henüz Tanıtılmayan Telefonu Metroda Görüntülendi

Türkiye’nin en önemli teknoloji üreticilerinden Casper, yeni telefonu için çalışmalara devam ediyor. Henüz ismi belli olmayan model hakkında yapılacak açıklama merakla beklenirken, yeni telefona dair ilk görüntüler, metroda ortaya çıktı.

Sızdırılan görüntülerde Casper’ın yeni modelinde son dönemde oldukça popüler olan su damlası çentiği tercih ettiği görülürken, modelin dikkat çeken bir başka detayı ise renkleri oldu. Casper VIA G3’te kullanılan çok renkli anlayışı sürdüren şirket, gradyan geçişler bulunan tasarımı ile dikkat çekici bir arka kapak ortaya çıkardı. Telefona farklı açılardan bakıldığında tasarımda mavi ve mor renklerin hakim olduğu açıkça görünüyordu. Daha önce yüksek fiyat seviyesindeki tasarımlarda görülen bu özelliğin, telefonun fiyatına nasıl yansıyacağı ise büyük merak konusu. Casper’ın son çıkardığı VIA G3 telefonun iki renk olduğu düşünülünce, yeni akıllı telefonun da iki farklı renkte olması ihtimaller arasında yerini aldı.

Casper’ın arka tarafta iki ana kamera, ön tarafta ise bir tane tercih yine fotoğraflara yansırken, yeni modele dair başka bilgiler elde edilemedi. Yakın zaman sonra yapılacak bir duyuru ile telefonun resmi olarak tanıtılması beklenenler arasında yerini aldı. Alt segmentlerde fiyat ve performans ürünü olarak kullanıcıların beğenisine sunulmaya hazırlanan telefonun metroda çekilen görüntüler ise aşağıdaki gibi oldu.