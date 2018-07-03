Casper'ın Yapay Zeka Destekli Yeni Telefonu Sızdırıldı

Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden MediaTek, yakın zaman önce yaptığı tanıtımla birlikte yapay zeka destekli yeni işlemcisi MediaTek Helio P60 ile üreticilerin karşısına çıkmıştı. Bugün ortaya çıkan haberlerle birlikte Türkiye’nin önemli teknoloji üreticilerinden Casper’ın yeni akıllı telefonunda MediaTek Halio P60 kullanacağı iddia edildi.

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen ve birçok üreticinin akıllı telefon teknolojilerine dair yeni ürünlerini tanıttıkları Mobil Dünya Kongresi 2018 kapsamında ortaya çıkan MediaTek Helio P60, kongrenin ardından Best of WMC 2018 / 2018 Dünya Mobil Kongresi’nin en İyisi ödülüne layık görülmüştü. Yapay zeka destekli işlemcinin, zaman içerisinde kullanıcısını yakından tanıdığı ve kullanıcının alışkanlıklarına göre şekillenerek, daha hızlı bir deneyim sunduğu söylenmişti. Özellikle kamera ve oyun performansında muadillerine göre iki kat daha iyi performans sunan MediaTek Helio P60, birçok kullanıcı tarafından heyecanla karşılanmıştı. Aldığı olumlu yorumlarla heyecanla beklenen ürünler arasında giren MediaTek’in yeni işlemcisinin ülkemizde ilk kez Casper’ın yeni telefonunda kullanılacağı ortaya çıktı.

Henüz ismi belli olmayan telefonun yüz tanıma, gerçek zamanlı kamera fonksiyonları, ortam ışığına tam uyum gibi özellikler sunacağı söylenirken, işlemci olarak MediaTek Helio P60 tercih edeceği dile getirildi. 8 çekirdeği bulunan ve 4 çekirdeği ARM-Cortex A73 olan Helio P60’ın, oyun performansında yaklaşık 140,000 AnTuTu skoruna sahip olduğu hatırlatılırken, P60 kullanan yeni Casper modeline dair detayların ise yakın zaman sonra açıklanacağı ifade edildi. Casper’ın piyasaya sürdüğü üst model telefonlardan Casper VIA F2’nin incelemesineyse hemen yukarıda yer alan videodan ulaşabilirsiniz.