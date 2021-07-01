Casper KUR-AL Uygulaması Kullanıma Sunuldu!

Kullanıcıların ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda kendilerine en uygun bilgisayarı seçebilmelerine olanak sunan Casper, KUR-AL projesini hayata geçirdi. Geçtiğimiz saatlerde kullanıma sunulan KUR-AL uygulaması, birkaç adımda size en uygun bilgisayarı bulmanıza yardımcı oluyor.

Casper KUR-AL Nedir?

Günümüzde bilgisayarların birden fazla kullanım alanı bulunuyor: Bazı kullanıcılar bilgisayarını iş için kullanırken, bazıları eğitim bazıları ise oyun oynamak için kullanıyor. KUR-AL size en uygun kullanım alanını seçerek, bütçenize uygun bilgisayarı bulabilmenize ve yapılandırabilmenize olanak sunuyor.

Kullanıcılar KUR-AL projesinin internet sitesini ziyaret ettiğinde, öncelikli olarak kullanım amaçlarını seçiyorlar. Burada Gündelik Kullanım, İş, Eğitim ve Oyun olmak üzere dört farklı seçenek var. Bu seçimin ardından bir dizüstü bilgisayar mı yoksa bir masaüstü bilgisayar mı istediğinizi seçiyorsunuz.

Şayet kullanım amacında Oyun seçeneğini seçtiyseniz, bilgisayarınızda ne tür oyunlar oynadığınızı da seçebiliyorsunuz. Burada şimdilik Call of Duty Warzone, PUBG, Cyberpunk 2077, Valorant ve The Witcher III olmak üzere beş farklı seçenek bulunuyor: Bu sayede ne kadar güçlü bir bilgisayara sahip olmanız gerektiği analiz ediliyor.

Son aşamada ise bütçenizi belirlemeniz isteniyor. Yaptığınız seçimlerin ardından size uygun seçenekler karşınıza çıkıyor. Bu sonuçlar arasından istediğiniz bilgisayarı seçebiliyor ve dilerseniz konfigürasyon sağlayabiliyorsunuz. Bu sayede ihtiyaçlarınızı tamamen karşılayan bir bilgisayara sahip olduğunuzdan da emin oluyorsunuz.

Konfigürasyon tarafında oldukça fazla sayıda özelleştirme imkanının bulunduğunu da hatırlatalım: Başta ekran olmak üzere bellek, depolama, ekran kartı ve işletim sistemi gibi detayların hepsine müdahale edebiliyor, hepsini istediğiniz şekilde yapılandırabiliyorsunuz.

KUR-AL uygulaması ile kullanıcıların donanım bilgisi gerekliliği ortadan kalkıyor. Hatta oyun ve bilgisayar denilince akıllara gelen o meşhur sorunun cevabı da hemen yanıtlanıyor. Oyun oynamak için bilgisayar ihtiyacı olan kullanıcılar, oynamak istedikleri oyunları seçip ona göre gerekli donanımı sunan bilgisayarları bütçelerine göre “KUR-AL” uygulamasında anında görebiliyor.

Uygulamada oluşturulan sistemler, en yüksek performansın elde edilebilmesi için özel olarak tasarlanmış parça ve bileşenlerle ya da mevcut haliyle de satın alınıyor. Kullanıcılar, Excalibur oyun bilgisayarlarının konfigürasyon seçenekleri ile hayallerindeki sistemi oluşturup, favori oyunlarının FPS değerlerini de görebiliyor.