Casper Telefon Üretimini Türkiye'ye Taşıyor

Türkiye’nin en büyük teknoloji üreticilerinden Casper, 2018 içerisinde başlatacağı yeni yatırımlarla birlikte akıllı telefon üretimini Türkiye’ye taşımayı hedeflediğini duyurdu.

Hâlihazırda Türkiye’deki mağazalarda Casper markalı telefonlar satan elektronik alet üreticisi, bu telefonları yurt dışında üreterek, ülkeye getiriyordu. Bu konuda önemli bir adım atan Casper, 2018 yılı içerisinde üretimini Türkiye’ye kaydırmayı planladığını duyurdu. Konu hakkında açıklama yapan Casper CEO’su Charlotte Lamprecht şöyle konuştu: “Türkiye'deki üretimimize 2018'de akıllı telefon üretimini ekleyeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki senelerde akıllı telefon üretimimizin de tamamını Türkiye'de gerçekleştirmek. Bu sene içerisinde üretimin ilk ayağını burada başlatmayı planlıyoruz. İlk etapta onlarca binlik bir üretimden söz edebiliriz. Tamamını buraya almak için fiziksel bir inşaat yapılması gerekiyor. Casper olarak bu sene en önemli hedeflerimizden biri de kurumsaldaki gücümüzü ve satışlarımızı artırmak. 2018 yılında kurumsal tarafa odaklanacağız, kurumsalda bütün pazara odaklanacağız. Bayi ve satış kanallarımız sayesinde hem devlet hem de kurumsal yerlere ürünlerimizle gireceğiz. Bu yıl Türkiye genelinde bin 500 adet iyi bayi açmayı hedefliyoruz. Şu an bayi sayımız 500, yılsonuna kadar bunu artırmayı hedefliyoruz.”

Casper’ın elektronik ürün pazarında akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, tablet vb. ürünlerle çok çeşitli ürünlerle bulunduğunu hatırlatan Lamprecht, akıllı telefon endüstrisinin Türkiye'de çok geniş bir sektör olduğunu kaydetti. Türkiye’de her yıl 12 milyon akıllı telefon satıldığı bilgisini veren CEO,” Geçen yıl akıllı telefon satışlarında biraz düşüş yaşandı. Adet bazında büyüme yıllık bazda biraz negatif seyretti. Akıllı telefonlarda yüzde 5 ile yüzde 9 arasında düşüş yaşandı. Bilgisayar sektöründe bir değişim olmadı. Ciroda yıllık bazda yüzde 40 büyüme kaydettik. Akıllı telefonlarda pazar payımız yüzde 3-4 civarında. Akıllı telefon satışlarında bu yıl yatay bir seyir izlenecek.” dedi.