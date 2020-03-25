Çavuşoğlu: Yurt Dışında Koronavirüs Kaybımız 32'ye Ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de corona virüsü salgınından kaç kişinin etkilendiği ve hayatını kaybettiği gibi bilgileri paylaşıyor. Sürekli olarak hem genç hem de yaşlılara EvdeKalın hatırlatmasında bulunuyor. Sadece yurt içi değil yurt dışında da kaybımız oluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşluğu’nun açıklaması haberimizde.

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden Koronavirüs son durum bilgisini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Koca’nın 24 Mart 2020 günü açıklamasına göre, son 24 saatte toplam 3952 test yapıldı, 343 tanı var, biri KOAH hastası olan, altısı ileri yaşta 7 hastayı kaybettik. Tedavi çalışmaları hızla sürerken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda sıklıkla hatırlatmalarda bulunuyor. Peki, yurt dışında durum ne?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son olarak yurt dışında 32 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, gerekli tedbirlerin alındığı ve gerekli desteğin verildiğini paylaştı. Yurt dışından tahliye edilip sabah saatlerinde Türkiye’ye getirilen öğrencilerle ilgili de “Bir çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'in başkanlığında. Dün akşam itibariyle 11 sefer ile 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'daki öğrencilerimizi aldık. KKTC'den de öğrencilerimiz getirildi. 14 günlük karantinaya alınmış oldular. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildiler. Fas'taki vatandaşlarımızı da ülkemize getirdik.” açıklamasını yaptı.