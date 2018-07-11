Cehalet Konusunda Dünyada Dokuzuncu Sıradayız

Araştırma şirketi Ipsos MORI tarafından sunulan rapora göre 2017 yılının cehalet endeksinde dokuzuncu sıradayız. Yani bir haberin kaynağını kontrol etme veya gündemi takip etme konusunda bir hayli geri planda olduğumuz görülüyor.

28 Eylül ila 19 Ekim tarihleri arasında 38 farklı ülkede gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda dünyanın cehalet endeksi olarak sırabaşında Güney Afrika yer alıyor. Toplamda 29 bin 133 kişiyle yapılan görüşme sonucunda Türkiye ise dokuzuncu sırada boy gösteriyor. Ülkemizin hemen önünde Meksika, arkasında da S. Arabistan yer aldı.

Araştırmaya katılan kişilere “cinayet oranı, intihar oranı, terörizm, sağlıklı yaşam, cep telefonu sahipliği, Facebook üyeliği, aşılama oranı, Müslüman oranı” gibi sorular yönelten Ipsos MORI, verilen cevaplara göre bir liste hazırladı. Araştırmaya katılan insanların sadece yüzde 7'sinin ülkelerindeki cinayet oranları hakkında bilgiye sahip olması gözlerden kaçmadı. Yani G. Afrika'da cinayet oranı yüzde 29 seviyesindeyken halk ise bunu çok daha yukarılarda olduğunu düşünüyor.

Ülkemizde ise özellikle terör konusunda yanlış düşünceler dolaşıyor. Son 15 yılda ülkedeki terör olayları azalmasına rağmen, Türk halkı daha da arttığını varsayıyor.

Halkın Duyarlılığı Çok Önemli

Ayrıca cehalet endeksi konusunda ülkenin gelişmişliğinden daha çok halkın duyarlılığı önemli. Çünkü 23. sırada yer alan ABD, güçlü bir ülke olmasına rağmen halk aynı oranda bilinçsiz. Ancak listenin sonunda bulunan İsveçli vatandaşlar ise dünya ve kendi gündemlerine daha hakimler. Hukuk ve adaletin gelişmiş olduğu toplumlarda halk, cinayet ve intihar gibi toplumsal sorunlara daha duyarlı yaklaşıyor.