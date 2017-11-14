Cem Yılmaz'ın Arif V 2016 Filminin Kısa Videoları Yayınlandı!

Ülkemizin en ünlü komedyenlerinden olan Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216 için yeni kısa fragmanlar yayınlandı.

Daha önceden G.O.R.A ve A.R.O.G. gibi filmleri ile beyaz perdede seyircinin beğenisini kazanan Cem Yılmaz, yeni filmi Arif V 216'da bu filmlerin ana kahramanı olan Arif ile Robot 216'nın hikayelerini anlatacak. Yayınlanan 3 adet kısa video ise bize Arif V 216 filmi içinde karşılaşacağımız karakterleri tanıtıyor. İlk videoda Cem Yılmaz'ın canlandırdığı efsanevi karakter Erşan Kuneri karşımıza çıkmakta:

Videoda Arif'in, bir popstar yarışmasındakine benzer bir şekilde Erşan Kuneri'nin karşısına çıktığını ve Tarkan'ın "Kuzu Kuzu" şarkısını seslendirdiğini görüyoruz. Bir sonraki videoda ise eski Türk filmlerine gönderme yapılıyor:

Son videoda ise Türk müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren ile karşılaşıyoruz. Kahramanımız Arif, Zeki Müren'in kariyerinin zirvesinde olduğu yıllara yolculuk ediyor ve bizzat Zeki Müren ile tanışma şansını yakalıyor. Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filmine gönderme yapan Arif, kalıplaşmış "Zeki Müren de bizi görecek mi?" espirisini yapmaktan kaçınmıyor.

Yayınlanan kısa videolar Arif V 216'nın bir hayli renkli bir film olacağına işaret ediyor. Arif V 216'yı 5 Ocak 2018 tarihinde sinemalarda izleyebileceğiz.