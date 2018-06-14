Çentikli Lenovo Z5 Satış Rakamıyla Herkesi Şaşırttı

Tamamen çerçevesiz ekranla geleceği iddia edilen ancak lansmanda çentikli olduğu ortaya çıkan Lenovo Z5, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak telefona karşı yapılan ağır eleştiriler satışı etkilememiş gibi gözüküyor. Z5'in Çin'de yok sattığı dile getirildi.

Lenovo Z5'in tanıtımdan önceki görsellerinde tamamıyla çerçevesiz olacağı ve bu anlamda büyük bir yankı uyandırabileceği söyleniyordu. Fakat cihazın tanıtımıyla birlikte çentiğe sahip olduğu ve diğer modellerden pek de farklı olmadığı ortaya çıkmıştı. Tüm bunlara rağmen Çinli kullanıcılar Lenovo Z5'i sevmiş durumda. Çünkü telefon Xiaomi Mi 8'in 37 saniyelik satış rekorunu kırmayı başardı.

Mi 8'in 37 Saniyelik Rekorunu Kırdı

Yalnızca 202 dolar fiyat etiketiyle Snapdragon 636 ve 6GB RAM sunan Lenovo Z5, geçtiğimiz gün JD.com isimli sitede satışa sunuldu. 37 saniyede tükenen Xiaomi Mi 8’den bile daha çok satmayı başardığı dile getirilen Z5'in şu anda stoklarda olmadığı ifade ediliyor. Yani her ne kadar çentikli olsa da kullanıcılar bu durumu pek önemsemiyor gibi gözüküyor.

Özellikle fiyat-performans konusunda başarılı bulunan cihazın tüm eleştirilere rağmen yine de bu kadar çok satması akılları karıştırmış durumda. Bakalım telefon tekrardan stoklara geldiğinde satış durumu ne olacak? Birlikte göreceğiz.