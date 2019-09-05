Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filminin Afişi Oylama ile Seçildi

Çekimleri halen devam eden 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin afişi halk oylaması ile seçildi. Özer Feyzioğlu’nun yönettiği Dijital Sanatlar Yapımevi’nin son filmi, dünyaca ünlü sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını beyaz perdeye taşıyor.

Tasarımcı Emre Erdem ve 70x 00 ekibi Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu film için toplamda 15 adet afiş hazırlandı. Sosyal medya üzerinden yapılan anket sonucunda kullanıcıların en çok oy verdiği afiş belli oldu.

Sayısız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan sporcumuzun başarı hikayesini hissettiren fotoğraflarla, dönemin ruhunu taşıyan renkler kullanılarak hazırlanan afişlerde azim, hırs, birlik-beraberlik ve halkın sonsuz desteği gibi çok özel konular tema olarak işlendi.

Hemen aşağıda bulunan görselden Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin oylama ile seçilen afişine bakabilirsiniz.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Çekimleri Türkiye ve Bulgaristan'da devam eden Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 25 Ekim 2019'da vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin çıkış tarihi resmi olarak açıklanmadı. Hemen aşağıda bulunan videodan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin fragmanına ulaşabilirsiniz.