Cep Telefonlarında ÖTV'ye Zam Yapıldı

Bu haber yeni bir cep telefonu alacakları üzebilir. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile cep telefonlarındaki ÖTV oranında değişikliğe gidildi. Yeni kararname ile tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, yüzde 40 ila yüzde 50'ye çıkarıldı.

Cep telefonlarından alınan özel tüketim vergisinde büyük bir değişiklik yapıldı. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlarda yüzde 40'a, matrahı 1500 TL’yi aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı. ÖTV artışı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yeni bir telefon almayı planladıysanız almayı düşündüğünüz telefonun fiyatı artacak.

Şubat ayında TBMM’de kabul edilen yasa ile cep telefonlarından, ÖTV matrahlarına göre farklı oranlarda vergi alınmasının önü açılmıştı. Yeni çıkan kararnameyi hemen aşağıda bulunan görselden inceleyebilirsiniz.

ÖTV'de yapılan bu değişiklik ile tüm akıllı telefonların fiyatlarında ciddi bir artış meydana gelecek. Geçtiğimiz günlerde sizlere aktardığımız haberde iPhone fiyatlarının düşmeye devam edebileceğini söylemiştik. iPhone fiyatlarında düşüş yaşanması beklenmekte ancak görünüşe göre ÖTV'deki artış ile etiketlere indirimli fiyatlar yansımayacak.

Sizler akıllı telefonlardaki özel tüketim vergisinin arttırılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni bir akıllı telefon almayı düşünüyor muydunuz? Haberimizin hemen altında bulunan yorumlar bölümü üzerinden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı bekliyoruz.