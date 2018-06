Çerçevesiz Oppo Find X Türkiye'ye Gelecek Mi?

Birkaç hafta önce Çinli üretici Oppo tarafından tanıtılan ve pazardaki ilk 'tam çerçevesiz' telefon olma özelliğini taşıyan Oppo Find X'in sevkiyatı konusunda sıkıntılar yaşanacak gibi gözüküyor. Böylesine güçlü bir modelin ülkemize gelip gelmeyeceği tartışma konusu.

Açılır - kapanır kamera ve sensörleri sayesinde bir hayli dikkat çekmeyi başaran Find X'in teslimatı sıkıntılar yaratmaya başladı. Kuzey Amerika'da satışa çıkacak ilk Oppo modeli olması beklenen Find X'in, ABD pazarına giriş yapmayacağı ifade edildi. Yabancı bir analist tarafından atılan tweet'e göre Find X yalnızca belirli pazarlara sunulacak.

Hate the break it to you folks but @OPPO tells me the Find X is NOT coming to the US. It's a super-cool, innovative product, but they aren't ready to deal with our market yet. Yes on Europe though.