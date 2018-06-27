Çerçevesiz Oppo Find X Türkiye'ye Gelecek Mi?

Birkaç hafta önce Çinli üretici Oppo tarafından tanıtılan ve pazardaki ilk 'tam çerçevesiz' telefon olma özelliğini taşıyan Oppo Find X'in sevkiyatı konusunda sıkıntılar yaşanacak gibi gözüküyor. Böylesine güçlü bir modelin ülkemize gelip gelmeyeceği tartışma konusu.

Açılır - kapanır kamera ve sensörleri sayesinde bir hayli dikkat çekmeyi başaran Find X'in teslimatı sıkıntılar yaratmaya başladı. Kuzey Amerika'da satışa çıkacak ilk Oppo modeli olması beklenen Find X'in, ABD pazarına giriş yapmayacağı ifade edildi. Yabancı bir analist tarafından atılan tweet'e göre Find X yalnızca belirli pazarlara sunulacak.

Hate the break it to you folks but @OPPO tells me the Find X is NOT coming to the US. It's a super-cool, innovative product, but they aren't ready to deal with our market yet. Yes on Europe though. — saschasegan (@saschasegan) 26 Haziran 2018

Analistin tweet'ine göre Oppo henüz ABD pazarına girmeye hazır değil. Ayrıca Çinli üreticilerle ABD arasında yaşanan sorunlardan etkilenmek istemeyen Oppo'nun, Kuzey Amerika'ya teslimat yapmayacağı dile getiriliyor. Ancak Find X'inKanada ve Meksika'ya gelmesine olağan gözüyle bakıldığını da belirtmek gerekiyor.

Son olarak analist, Find X'in Avrupa pazarına girebileceğini belirtti. Bu pazarların arasında Türkiye var mıdır bilinmez ancak bir süre daha bekleyip şirketten açıklama gelmesini bekliyoruz. Fakat cihazın ithalatçı garantisiyle satışa sunulabileceğini unutmamak gerekiyor.