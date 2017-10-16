Çift Ön Kameralı Galaxy A5 (2018) ve A7 (2018) Sızdırıldı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un 2018 yılı içerisinde çıkarmayı planladığı yeni telefonları sızdırıldı. Galaxy A5 ve A7 modellerinin 2018 versiyonlarını çıkaracak olan Samsung, bu telefonlarında 18:9 ekran formatı ve çift ön kamera kullanacak.

MySmartPrice ve OnLeaks tarafından paylaşılan 3 boyutlu görsellere göre 2018 yılına yakışacak olan bu iki cihaz, tatmin edici seviyede teknik özelliklere sahip. A5 modeli 5.5 inç olarak, A7 ise 6 inç olarak gelecek. Ayrıca her iki cihazın ekran çözünürlüğü FullHD+ olacak. (2160x1080 piksel)

Exynos 7785 ve Snapdragon 660 yonga setlerinden güçlerini alacak olan cihazlarda 4GB RAM bulunacak. IP68 sertifikasıyla su ve toza direnç sağlayacak olan akıllı telefonlarda, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C portu bulunacak.

3 boyutlu görsel örneklerine baktığımızda, her iki telefonda da Bixby tuşunun olmaması gözlerden kaçmıyor. Ayrıca ön tarafta çift kameraya ek olarak flaş koymayan Samsung, bu telefonlarına sonsuz ekran yani 18:9 formatını benimseyecek.

Henüz fiyat ve çıkış tarihleri hakkında bir bilgi bulunmuyorken, cihazların en erken CES 2018 etkinliğinde tanıtılacağı düşünülüyor. Ayrıca aşağıda render detaylarının video halini izleyebilirsiniz.