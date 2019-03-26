Çiftlik Bank Davasında 75 Bin Yıl Hapis İstemi

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin gündemini en fazla meşgul eden konuların başında gelen Çiftlik Bank konusunda uzun süredir iddianame düzenleniyordu. Bugün itibarıyla tamamlanan soruşturma kapsamında, 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Firari olan örgütün bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın’ın da aralarında olduğu 18 şüphelinin 4 suçtan 75 bin 260’ar yıl hapsi istendi. Savcılık, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 şüpheli hakkında ise ayrı ayrı 13 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Çiftlik Bank aslında internet üzerinden oynanan bir oyun olarak piyasaya çıkmıştı. Tarayıcıdan çiftlik hayvanları satın alıyordunuz ve o hayvanların ürettikleri ürettikleri ürünlerden gelir sağlıyordunuz. Giriş ücreti ödedikten sonra başka arkadaşlarınızı sisteme dahil etmenizle daha fazla gelir elde edebildiğiniz bir yapı kuran Çiftlik Bank, açıkça saadet zinciri mantığının oyunlaştırılmış haliydi.

Binlerce kişinin katıldığı sistem 1 milyar liradan fazla parayı kasasına atarken, bakanlığın baskılarının yoğunlaşması sonucunda Çiftlik Bank’ın yöneticileri yurtdışına kaçmaya başlamışlardı. Bunun üzerine mağdurlar üst üste dava açmışlar ve Çiftlik Bank’a soruşturma açılmıştı.

Çiftlik Bank sistemi kapsamında, Geyve, Bursa, Saray, İnegöl, Lüleburgaz, Karacabey ve Akhisar'da kurulan çiftliklere ilişkin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında gerekli arama, el koyma, kayyum atama, yakalama ve ifade alma işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan dosyaların da mevcut soruşturma dosyasıyla birleştirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında Çiftlik Bank ve Çiftlik Bank’a ait şirketlere kayyum atandığı, dile getirilirken, şirketin bütün taşınmazlarına el konulduğu belirtildi. Vergi kaçırmak adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan şirketler için KKTC makamlarından yardım talep edildiği bildirilirken, birçok şüphelinin aranmaya devam ettiği söylendi.

Çiftlik Bank'a ne kadar hapis istendi?

Toplam 7 şüphelinin firari olduğunun anlatıldığı iddianamede, firari şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un, Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiği belirtildi.

Firari olan örgütün bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 18 şüphelinin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “Bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260'ar yıl hapsi istendi. Savcılık, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 şüpheli hakkında ise “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı 5 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep etti.