Çiftlik Bank’ın 'Tosun'undan Yeni Görüntüler!

Çiftlik Bank skandalıyla ve Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın’ın lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Tosuncuk, kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para toplayarak yurt dışına kaçmıştı ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı.

Mehmet Aydın’ın, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu ve yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği iddia ediliyordu.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, Mehmet Aydın’ın eski eşi Sıla Aydın’a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor.

Mehmet Aydın ile birlikte 5’i firari, 2’si tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul’un tahliyesine karar verildi.

Böylece Çiftlik Bank davasında tutuklu sanık kalmadı.