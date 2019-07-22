Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'ın Eşi İfade Verdi

Çiftlik Bank davasında 7 yıldan 17 yıla kadar hapsi istenen ve soruşturma aşamasında 2.5 yıl tutuklu kalan sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

Ev Almak için Para Biriktiriyorlarmış!

Sıla Aydın, şirket yönetiminde bulunmadığını ve herhangi bir paya sahip olmadığını ifade ederek, şirket hakkında bir şey bilmediğini söyledi.

Şirketin kuruluş aşamasında ve ilerlemesinde hiçbir katkısı olmadığını aktaran Sıla Aydın, şirket sahibi Mehmet Aydın'ın eşi olduğunu, sistemi bir yazılım şirketi olarak bildiğini, şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğini anlattı.

Sıla Aydın, Mehmet Aydın'ın eşi olması nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiğini ve yurt dışına kesinlikle para çıkarmadığını belirterek, 2017 yılının Mayıs ve Ağustos aylarında Arjantin ile Uruguay'da 15 gün olmak üzere iki kez bulunduğunu açıkladı.

Ev almak için biriktirdikleri parayı hatırlamadığı bir tarihte Mehmet Aydın'ın kendi hesabına gönderdiğini vurgulayan Sıla Aydın, hesabına aktarılan paraya tedbir konulduğunu ve o parayı kullanamadığını ifade ederek, "Suçsuzum, beraatimi isterim" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Sıla Aydın hakkında, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma' suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istenmekte.

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